Сумма иска инвесторов "Мотор Сич" против Украины выросла еще минимум на $100 млн

Сейчас сумма исковых требований китайских инвесторов составляет $3,6 млрд.

Предварительная сумма убытков в споре китайских инвесторов «Мотор Сич» против Украины увеличилась минимум на $100 млн, и сейчас составляет $3,6 млрд вместо $3,5 млрд, сообщается на сайте предприятия.

Такой шаг обусловлен тем, что круг истцов расширен за счет еще нескольких китайских акционеров, которые "понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств".

"Инвестиционный спор должен рассматриваться арбитражным судом ad hoc который сейчас формируется сторонами", – сообщается в заявлении.

Как известно, в августе 2019 китайские инвесторы наряду с холдингом DCH купили часть акций завода "Мотор Сич". Однако инвесторы так и не получили доступа к заводу. Китай подал обращение в международный арбитраж против Украины, потребовав $3,5 млрд за нарушение инвестиционных обязательств.

В конце января Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае.

В феврале Шевченковский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на простые именные акции "Мотор Сичи", размещенные на счетах в "ОТП Банке" и "Драгон Капитал".

В Офисе генпрокурора аргументировали свое ходатайство тем, что, по их информации, с 2014 года по настоящий момент неустановленные лица, входящие в число нынешних и/или бывших должностных лиц и конечных бенефециаров "Мотор Сичи", осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций в пользу гражданина КНР и подконтрольных ему граждан с намерением переместить активы и производственные мощности в Китай. Это, по мнению представителей Офиса генпрокурора, могло привести к ликвидации и уничтожению предприятия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".