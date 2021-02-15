Сума позову інвесторів "Мотор Січі" проти України зросла ще мінімум на $ 100 млн

Наразі сума позовних вимог китайських інвесторів становить $ 3,6 млрд.

Попередня сума збитків у суперечці китайських інвесторів «Мотор Січі» проти України збільшилася мінімум на $ 100 млн, і зараз становить $ 3,6 млрд замість $ 3,5 млрд, повідомляється на сайті підприємства.

Такий крок обумовлений тим, що коло позивачів розширено за рахунок ще декількох китайських акціонерів, які "зазнали значних збитків внаслідок дій України в порушенні її міжнародних зобов'язань".

"Інвестиційний спір має розглядатися арбітражним судом ad hoc, який зараз формується сторонами", — повідомляється в заяві.

Як відомо, у серпні 2019 китайські інвестори поряд з холдингом DCH купили частину акцій заводу "Мотор Січ". Однак інвестори так і не отримали доступу до заводу. Китай подав звернення в міжнародний арбітраж проти України, зажадавши $ 3,5 млрд за порушення інвестиційних зобов'язань.

У кінці січня Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзіна і компаній, які розташовані в Китаї.

У лютому Шевченківський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на прості іменні акції "Мотор Січі", розміщені на рахунках в "ОТП Банку" і "Драгон Капіталі".

В Офісі генпрокурора аргументували своє клопотання тим, що, за їхньою інформацією, з 2014 року по цей момент невстановлені особи, що входять до числа нинішніх і/або колишніх посадових осіб і кінцевих бенефіціарів "Мотор Січі", здійснили ряд угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій на користь громадянина КНР і підконтрольних йому громадян з наміром перемістити активи і виробничі потужності в Китай. Це, на думку представників Офісу генпрокурора, могло привести до ліквідації і знищення підприємства.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розгляне всі рішення, що дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".