"Ганьба на весь світ": інвестор з КНР назвав "нудотним фарсом" націоналізацію "Мотор Січі"

Президент компанії, яка інвестувала в українське підприємство, пояснив рішення Києва про націоналізацію бажанням "догодити іноземним господарям".

Рішення керівництва України націоналізувати всі акції компанії "Мотор Січ" не зможуть захистити інтереси держави, а заяви про зворотне є "повною брехнею". Про це в інтерв'ю виданню "Українські новини" заявив Ду Тао — президент китайської Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, яка є акціонером запорізького підприємства.

"Ми були максимально відкриті для співпраці, оскільки цілком довіряли нашим партнерам. Але, на жаль, жорстока реальність останніх чотирьох років демонструє нам, що контракти не мають ніяких гарантій, обіцянки нічого не означають, а репутація нічого не варта", — зазначив він .

Проведені в Україні щодо китайських інвесторів розслідування Тао назвав "дикими і безперервними порушеннями" прав інвесторів. Президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment вважає, що українське керівництво демонструвало "лицемірну, ірраціональну і непослідовну поведінку".

На його думку, проведена українською державою політика у відносинах з акціонерами "Мотор Січ" "не тільки завдала шкоди китайській компанії, але і коштуватиме ще більших втрат Україні. Дії Києва, вважає він, загрожують всій українській авіаційній промисловості, оскільки "завдали їй нищівного удару і зганьбили перед усім світом".

Рішення влади націоналізувати підприємство Тао назвав "образою принципу справедливості закону, нехтуванням світового торгового порядку і зрадою всього українського народу".

"Це дурний і варварський, підлий і безсоромний, брудний і нудотний сучасний фарс. Режисер і актори якого насправді є урядом однієї суверенної держави, яке виставляє напоказ верховенство закону, справедливість і цивілізацію, а на ділі демонструє абсолютно протилежну поведінку", — заявив представник китайського бізнесу.

Тао зазначив, що мета такої політики з боку України — "спробувати завоювати прихильність і схвалення іноземних господарів, безмежно політизуючи комерційні проекти". За його словами, робиться це для "задоволення власних егоїстичних бажань" і щоб "продовжувати дурити народ, зраджувати країну і узурпувати владу".

Зазначимо, на початку лютого Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на прості іменні акції "Мотор Січі", розміщені на рахунках в "ОТП Банку" і "Драгон Капітал". Через це МЗС України отримало ноту протесту від Китаю.

29 січня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзина (кінцевий бенефіціар Skyrizon) і компаній, які розташовані в Китаї.

А на засіданні РНБО, яке відбулося 11 березня 2021 року прийняли рішення про націоналізацію "Мотор Січі".

Нагадаємо, Фокус розбирався як відбуватиметься процес націоналізації "Мотор Січі". Також Фокус розповідав як історія з "Мотор Січчю" посварила Китай та Україну.

АТ "Мотор Січ" — одна з провідних корпорацій України, що займається розробкою, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літальних апаратів і газотурбінних установок, використовуваних у промисловості. Продукція підприємства експлуатується в більше ніж сотні держав.