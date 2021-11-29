Справа "Мотор Січ". Інвестори з Китаю подали позов проти України на $4,5 млрд

Компанія вимагає стягнути з Києва компенсацію за "несправедливе поводження України з китайськими інвесторами".

Китайська компанія Beijing Skyrizon, яка інвестувала в авіабудівне підприємство "Мотор Січ", подала позов із вимогою стягнути з України компенсацію d розмірі $4,5 млрд. Про це пише видання Global Times із посиланням на заяву компанії.

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Повідомляється, що позов був направлений до Постійної палати третейського суду в Гаазі.

Компанія Beijing Skyrizon вимагає стягнути з Києва $4,5 млрд як компенсацію за "несправедливе поводження України з китайськими інвесторами".

"Інвестори зазнали значних збитків як в Україні, так і в Китаї через п'ятирічне несправедливе ставлення та застосування незаконних заходів в Україні, що триває", — йдеться в повідомленні компанії, яка попередила, що використовуватиме всі можливі юридичні важелі для захисту своїх прав.

Beijing Skyrizon і "Мотор Січ"

У 2016 році 56% акцій підприємства придбав китайський інвестор Skyrizon спільно з іншими компаніями, зокрема з КНР. Слідчі СБУ визнали угоду протиправною, припустивши, що китайські інвестори намагаються отримати повний контроль над діяльністю заводу у сфері військових оборонних замовлень. Уже у 2018 році суд Києва схвалив клопотання СБУ та наклав арешт на акції, що належать інвесторам із Піднебесної.

У 2019 році компанії Skyrizon і Xinwei Group подали запит до АМКУ на погодження угоди про купівлю понад 50% акцій підприємства "Мотор Січ". Антимонопольний комітет відклав розгляд питання, і схвалення угоди нічим не завершилося.

Улітку 2020 року інвестори з Китаю відхилили ініціативу щодо отримання дозволу на купівлю акцій "Мотор Січ" спільно з "Укроборонпромом". У грудні 2020 року китайські компанії подали перший позов проти України на суму $3,5 млрд.

Через місяць Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компанії Beijing Skyrizon через загрозу нацбезпеці Сполучених Штатів. У пресрелізі відомство зазначило, що підприємство "допомагає Китаю залякувати сусідів у Південно-Китайському морі".

Слідом за США санкції проти "Мотор Січ" і китайських інвесторів запровадила РНБО. Під обмеження потрапили низка компаній із КНР та бізнесмен Ван Цзин, який є ключовим акціонером Skyrizon.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було винесено рішення щодо націоналізації підприємства військового призначення "Моторс Січ". Президент китайської Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, який також є одним із інвесторів, назвав процедуру націоналізації заводу "ганьбою на весь світ".