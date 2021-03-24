Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сичи"

Ранее секретарь СНБО говорил, что предприятие "будет возвращено в собственность украинского государства законным конституционным способом в ближайшее время".

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО относительно акционерного общества "Мотор Сич". Решение было принято 11 марта, его текст не публиковался оно считается закрытым, так как имеет гриф "для служебного пользования").

После заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов сообщил, что предприятие "Мотор Сич" будет национализировано. "Согласно этому решению, предприятие будет возвращено украинскому народу — будет возвращено в собственность украинского государства законным конституционным способом в ближайшее время", — сказал он.

Напомним, "Мотор Сич" – одно из ведущих предприятий в мире, которое занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для летательных аппаратов и газотурбинных установок, используемых в промышленности. Его продукция эксплуатируется в более чем сотне государств, но до войны в 2014 году предприятие было ориентировано, преимущественно, на заказчиков из РФ.

В 2016 году 56% акций предприятия приобрел китайский инвестор Skyrizon совместно с другими компаниями, в том числе из КНР. Однако в Службе безопасности Украины сочли, что иностранные акционеры собираются противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций для получения полного контроля над деятельностью завода в сфере военных оборонных заказов. Фокус разбирался, что проходит вокруг предприятия.

4 марта Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде рассмотрят вопрос о национализации "Мотор Сичи". Ранее Шевченковский районный суд наложил арест на акции "Мотор Сичи" из-за попадания китайских акционеров под санкции СНБО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".

Иск китайских инвесторов против Украины в общей сумме составляет 3,6 млрд долларов. На допрос в СБУ также вызывали харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Решение руководства Украины национализировать все акции "Мотор Сичи" не сможет защитить интересы государства, а заявления об обратном являются "полной ложью". Об этом заявил Ду Тао, президент китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером запорожского предприятия.

"Мы были максимально открыты для сотрудничества, так как всецело доверяли нашим партнерам. Но, к сожалению, жестокая реальность последних четырех лет демонстрирует нам, что контракты не имеют никаких гарантий, обещания ничего не значат, а репутация ничего не стоит", – отметил он.

Проводимые в Украине в отношении китайских инвесторов расследования Ду назвал "дикими и непрерывными нарушениями" прав инвесторов. Президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment считает, что украинское руководство демонстрировало "лицемерное, иррациональное и непоследовательное поведение".