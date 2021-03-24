Зеленський підписав указ про націоналізацію "Мотор Січі"

Раніше секретар РНБО говорив, що підприємство "буде повернене у власність української держави законним конституційним способом найближчим часом".

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО щодо акціонерного товариства "Мотор Січ". Рішення було ухвалене 11 березня, його текст не публікувався (воно вважається закритим, оскільки має гриф "для службового користування").

Після засідання РНБО його секретар Олексій Данилов повідомив, що підприємство "Мотор Січ" буде націоналізоване. "Згідно з цим рішенням, підприємство буде повернене українському народу — буде повернене у власність української держави законним конституційним способом найближчим часом", — сказав він.

Нагадаємо, "Мотор Січ" — одне з провідних підприємств у світі, яке займається розробкою, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням газотурбінних двигунів для літальних апаратів і газотурбінних установок, використовуваних у промисловості. Його продукція експлуатується в більш ніж сотні держав, але до війни в 2014 році підприємство було орієнтоване, переважно, на замовників з РФ.

У 2016 році 56% акцій підприємства придбав китайський інвестор Skyrizon спільно з іншими компаніями, зокрема з КНР. Однак у Службі безпеки України визнали, що іноземні акціонери збираються протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій для отримання повного контролю над діяльністю заводу в сфері військових оборонних замовлень. Фокус розбирався, що відбувається довкола підприємства.

4 березня Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді розглянуть питання про націоналізацію "Мотор Січі". Раніше Шевченківський районний суд наклав арешт на акції "Мотор Січі" через потрапляння китайських акціонерів під санкції РНБО. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розгляне всі рішення, що дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".

Позов китайських інвесторів проти України в загальній сумі становить 3,6 млрд доларів. На допит в СБУ також викликали харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Рішення керівництва України націоналізувати всі акції "Мотор Січі" не зможе захистити інтереси держави, а заяви про зворотне є "повною брехнею". Про це заявив Ду Тао, президент китайської Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, яка є акціонером запорізького підприємства.

"Ми були максимально відкриті для співпраці, оскільки цілком довіряли нашим партнерам. Але, на жаль, жорстока реальність останніх чотирьох років демонструє нам, що контракти не мають жодних гарантій, обіцянки нічого не варті, а репутація нічого не вартує", — зазначив він .

Проведені в Україні щодо китайських інвесторів розслідування Ду назвав "дикими і безперервними порушеннями" прав інвесторів. Президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment вважає, що українське керівництво демонструвало "лицемірну, ірраціональну та непослідовну поведінку".