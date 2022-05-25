У Міноборони РФ заявили про знищення цехів заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі (відео)

За даними окупанта, у знищених цехах виготовлялися двигуни для української бойової авіації.

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Міністерство оборони РФ стверджує, що російські війська знищили цехи заводу "Мотор Січ" у Запоріжжі. Про це розповів офіційний представник відомства Ігор Конашенков у процесі брифінгу в середу, 25 травня.

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"Високоточними ракетами великої дальності повітряного та морського базування у місті Запоріжжі знищено виробничі цехи заводу "Мотор Січ", — сказав представник Міноборони РФ.

Конашенков додав, що в цехах виробляли двигуни для бойової авіації, зокрема безпілотників. Міноборони Росії також показало момент запуску ракет. Офіційного підтвердження інформації щодо руйнування цехів заводу "Мотор Січ" з української сторони немає.

Зі свого боку запорізьке видання 061 повідомило, що внаслідок російського обстрілу було частково зруйновано ТРЦ "Аврора". Зокрема, знищено четвертий поверх будівлі, третій поверх обвалився. Пошкодження отримали торговельні приміщення і вікна будинків на Соборному Проспекті. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, також у процесі обстрілу було пошкоджено щонайменше 62 приватні будинки. Попередньо загинула 1 жінка, ще троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, у березні 2021 року на засіданні Ради національної безпеки й оборони України було ухвалено рішення про націоналізацію підприємства військового призначення "Мотор Січ". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Перед цим контрольним пакетом акцій Мотор Січі володіла китайська Beijing Skyrizon. Компанія в листопаді минулого року подала позов до Постійної палати третейського суду в Гаазі з вимогою стягнути з України компенсацію у розмірі $4,5 млрд у зв'язку з конфіскацією її акцій.

Раніше ми писали про те, що, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська готують наступ у напрямку Запоріжжя.