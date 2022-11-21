Успеть до эмбарго: Россия наращивает экспорт дизельного топлива в страны ЕС

Хотя зависимость Европы от российского топлива снизилась более чем на 50% после февральского вторжения Москвы в Украину, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте.

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С 1 по 12 ноября 2022 в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) загружали для хранения 215 тысяч баррелей дизельного топлива из России в сутки — это на 126% больше, чем в октябре. Об этом пишет издание Reuters.

Так Европа пытается запастись российским дизельным топливом до эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, которое начнет действовать с 5 февраля 2023 года. Также Европа до сих пор испытывает дефицит в альтернативных источниках, поэтому страны Евросоюза продолжают зависеть от российских нефтепродуктов.

Хотя зависимость Европы от российского топлива упала более чем на 50% после февральского вторжения Москвы в Украину, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте: российское дизельное топливо составило 44% от общего объема импорта топлива в Европу в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

Как рассказал Reuters аналитик FGE по рынку переработки Юджин Линделл, после эмбарго европейцам необходимо обеспечить около 500-600 тысяч баррелей в день дизельного топлива, чтобы заменить поставки из Москвы.

"Замещение будет поступать из США, а также к востоку от Суэца, в первую очередь из Ближнего Востока и Индии", — отметил Юджин Линделл.

Напомним, перед эмбарго на поставку нефти, российский экспорт достиг пятимесячного максимума. Так, грузопоток из РФ вырос до 3,6 млн баррелей — это самый высокий показатель в сутки с начала июня 2022 года.

Также Фокус со ссылкой на иностранные СМИ сообщал, что Россия по-прежнему получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, благодаря чему может себе позволить финансировать войну в Украине.