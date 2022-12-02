Россия потеряла более 90 тысяч солдат за время войны в Украине, - Генштаб ВСУ

Российская армия лишилась 650 военных только за 1 декабря. ВСУ уничтожили почти 3 тысячи танков и 6 тысяч боевых машин.

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За 282 дня полномасштабной войны в Украине были убиты 90 090 российских оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженых сил Украины (ВСУ).

Российская армия потеряла убитыми 650 только за 1 декабря.

Потери российской военной техники:

2 916 танков (+1 за сутки);

5 883 боевых бронированных машин (+6);

1 905 артиллерийских систем (+2);

395 единиц РСЗО;

210 средств ПВО (+1);

280 самолетов (+2);

262 вертолета (+1);

1 564 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2);

531 крылатая ракета;

16 кораблей/катеров;

4 464 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+23);

163 единицы специальной техники.

Украинские военные за 1 декабря, по данным Генштаба, отбили атаки около 14 населенных пунктов — Новоселовского, Стельмаховки, Краснопоповки и Белогоровки Луганской области, а также Григорьевки, Выемки, Бахмута, Опытного, Клещеевки, Курдюмовки, Северного, Первомайского, Красногоровки и Марьином Донецкой области.

Напомним, что в Офисе президента Украины ранее озвучили количество необратимых потерь РФ за время полномасштабной войны. Показатель составил около 200 тысяч человек.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала о гибели более 100 тысяч военных ВСУ. В Еврокомиссии позднее извинились за ошибку главы ведомства и уточнили, что она имела в виду общее количество погибших и раненых.

Советник ОП Алексей Арестович назвал такую цифру ошибкой, по его данным погибли чуть более 10 тысяч украинских солдат.

Американский Институт изучения войны сообщал о больших потерях россиян под Бахмутом. Данный город, по оценкам аналитиков, не принесет врагу большой оперативной пользы в случае его захвата.

ВС РФ с конца мая, по данным экспертов, тратят боевые ресурсы на захват небольших населенны пунктов вокруг Бахмута. За это время у них были весьма незначительные успехи.