Росія могла б завершити війну сьогодні та вивести війська з усієї України, – пані посол США

Бріджит Брінк зізналася, що її надихають новини про деокупацію обласного центру на півдні України. За її словами, Путін міг би завершити кровопролиття, вивівши війська РФ з решти нашої країни.

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Росія могла б завершити війну вже сьогодні, вивівши свої війська не лише з Херсона, а й з решти території України. Про це у себе в Twitter написала пані посол США у Києві Бріджит Брінк.

"Мене надихають повідомлення про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон", — прокоментувала вона сьогоднішні новини про деокупацію південного обласного центру країни.

За її словами, Путін міг би завершити війну проти України вже зараз.

"Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України", — наголосила дипломатка.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли в Херсон. Місцеві жителі зустріли українських бійців у центрі звільненого міста, над будівлею ОДА майорить прапор України.

Колишній російський дипломат і публіцист Олександр Баунов вважає, що Путіну так само важко програти війну в Україні, як і виграти її. Відсутність чітко окреслених цілей Росії у війні робить позначення перемоги невизначеною. Але цей фактор робить незрозумілими й критерії поразки.