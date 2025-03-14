Альтернативна угода Путіна створить умови для відновлення бойових дій на вигідних для РФ позиціях, — ISW

Аналітики вважають, що альтернативні умови перемир'я Путіна почнуть роззброювати Україну, а Росії дадуть змогу накопичити ресурси та вдарити з новою силою.

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Президент Росії Володимир Путін під час свого брифінгу 13 березня повідомив про те, що підтримує ідею завершення війни, однак щодо ймовірного перемир'я на полі бою має низку питань, зокрема щодо використання Києвом паузи задля переозброєння та навчання бійців. Аналітики вважають, що у такий спосіб голова Кремля пропонує США "альтернативну угоду", покликану посилити позиції РФ та відновити бойові дії з новою силою. Про це пише американський Інститут вивчення війни у своєму огляді за 13 березня.

"Передбачена Путіним угода про припинення вогню надасть Росії дуже непропорційні переваги та встановить умови для відновлення Кремлем бойових дій на надзвичайно вигідних для Кремля умовах", — йдеться у повідомленні.

Аналітики підкреслюють, що у своїй пропозиції щодо перемир'я Володимир Путін не каже жодного слова про те, що разом із Україною не має переозброюватися і російська армія, як і призупиняти мобілізацію чи проводити навчання військовослужбовців.

"Така угода про припинення вогню почне роззброювати Україну, якщо її продовжити на тривалий період", — запевняють фахівці.

Також в Інституті вивчення війни вважають, що голова Кремля тримає угоду про припинення вогню "у заручниках", намагаючись добитися попередніх вигідних для нього поступок зі сторони Дональда Трампа. Як і раніше, він все ще не зацікавлений у веденні чесних перемовин щодо справедливого миру, вважають аналітики.

Такі висновки підтверджують попередні припущення Інституту вивчення війни щодо того, що Путін не готовий до жодних матеріальних компромісів.

Альтернативна угода про перемир'я Путіна: що кажуть в Україні

Українська сторона скептично розцінює висловлені пропозиції Володимира Путіна, як і його слова про те, що він схвалює встановлення миру. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявляв про те, що Путін фактично продемонстрував свою позицію під час брифінгу: він готує відмову для США щодо тимчасового перемир'я на 30 днів.

Військовослужбовці ЗСУ також скептично розцінюють готовність Росії до припинення бойових дій. Так, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявляв 13 березня про те, що ЗС РФ не готові припиняти вогонь навіть на деякий час.

Ексначальник штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич також говорив про те, що виступає проти укладення перемир'я.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, яку гру веде Володимир Путін щодо угоди про 30-денне перемир'я.

Також у РНБО пояснили, яку стратегію просуває Кремль щодо перемир'я з нюансами.