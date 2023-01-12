Перестановки в Минобороны РФ говорят о военных провалах Кремля в Украине, — разведка

Назначение генерала Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине может вызвать серьезное недовольство в рядах ультранационалистов и "военкоров", которые ранее обвиняли его в военных неудачах.

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В ходе военных действий в Украине Кремль столкнулся с кадровыми проблемами в рядах высшего военного руководства. В попытках изменить ситуацию 11 января на пост командующего так называемой "СВО" был назначен генерал Валерий Герасимов — это свидетельствует о том, что в Кремле осознают, насколько провально идет для них военная кампания. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 12 января.

"Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России", — отметили в британском Минобороны.

Очередная перестановка в командовании российской армией в Украине может вызвать крайнее недовольство в среде ультранационалистов и "военкоров", которые обвиняли Герасимова в военных неудачах, полагают в британском ведомстве. В то время как генерал Сергей Суровикин, которого теперь поставили одним из помощников Герасимова, пользовался их широкой поддержкой. При этом тот факт, что Суровикина убрали с поста командующего, на которого в своей время в России возлагали большие надежды, говорит об ударе по его авторитету и влиянию.

Напомним, 11 января Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. На этой должности он сменит генерала Сергея Суровикина, который стал его заместителем.

Перестановки в высшем военном руководстве РФ прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 11 января в эфире телемарафона он сказал, что назначение Герасимова командующим группировкой оккупантов в Украине вместо Сергея Суровикина — это "реванш классического генералитета".