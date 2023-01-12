Перестановки в Міноборони РФ говорять про військові провали Кремля в Україні, — розвідка Британії

Призначення генерала Валерія Герасимова командувачем угрупуванням російських військ в Україні може викликати серйозне невдоволення у лавах ультранаціоналістів та "воєнкорів", які раніше звинувачували його у воєнних невдачах.

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Під час воєнних дій в Україні Кремль зіткнувся з кадровими проблемами у лавах вищого військового керівництва. У спробах змінити ситуацію 11 січня на посаду командувача так званої "СВО" було призначено генерала Валерія Герасимова — це свідчить про те, що в Кремлі усвідомлюють, наскільки провально йде для них військова кампанія. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 12 січня.

"Призначення начальника Генштабу командувачем театру воєнних дій є показником все більшої серйозності ситуації, перед якою стоїть Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", — зазначили у британському Міноборони.

Чергова перестановка в командуванні російською армією в Україні може викликати невдоволення в середовищі ультранаціоналістів і "воєнкоров", які звинувачували Герасимова у військових невдачах, вважають у британському відомстві. Тоді як генерал Сергій Суровікін, якого тепер поставили одним із помічників Герасимова, користувався їхньою широкою підтримкою. Водночас той факт, що Суровікіна прибрали з посади командувача, на якого свого часу в Росії покладали великі надії, говорить про удар по його авторитету та впливу.

Нагадаємо, 11 січня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінить генерала Сергія Суровікіна, який став його заступником.

Перестановки у найвищому військовому керівництві РФ прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. 11 січня в ефірі телемарафону він сказав, що призначення Герасимова командувачем угрупуванням окупантів в Україні замість Сергія Суровікіна — це "реванш класичного генералітету".