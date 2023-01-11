"Продвинулись по пищевой цепочке": у Зеленского объяснили замену Суровикина на Герасимова (видео)

По мнению советника главы ОП, бывший командующий объединенной группировкой оккупантов в Украине претендовал на статус "главного". А радикальные военачальники при этом хотели создать свое окружение вокруг Владимира Путина.

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Назначение главы генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой оккупантов в Украине вместо Сергея Суровикина — это "реванш классического генералитета". Об этом сказал в эфире единого телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении [президента России Владимира] Путина, которая претендовала на статус "мы главные". Суровикин, [глава российской "группировки Вагнер" Евгений] Пригожин и [глава Чечни Рамзан] Кадыров очень мощно продвигались к верху "пищевой цепочки", — объяснил советник.

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По мнению Подоляка, радикальное крыло российских военачальников хотели сделать свое окружение вокруг Путина, понимая, что он теряет влияние. А Путин понял их планы, считает советник.

По его словам, Герасимов — это основной автор концепции гибридной войны России с Украиной еще с 2014 года. А Пригожин, как отметил советник, хочет доказать в Соледаре умение вести тактические бои.

Суровикину и Герасимову придется скоро давать показания за решение о ведении геноцидной войны в Украине, подчеркнул советник главы ОП.

"Меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что "нравится/не нравится… красавица", — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 11 января назначил Валерия Герасимова новым командующим войной в Украине. Суровикин будет его заместителем.

Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим войной 8 октября прошлого года. О причинах смены начальства в Минобороны РФ не рассказали.

США пытались помешать ликвидации Герасимова, когда он приезжал в зону боевых действий в Украине. ВСУ проводили атаку по позициям, где прятался российский генерал.