"Чрезвычайный шаг": Вашингтон просил Киев не убивать главу Генштаба РФ Герасимова, – NYT

В США знали о планах Валерия Герасимова проведать оккупационные войска в Украине. По данным журналистов, американцы опоздали с предупреждением — ВСУ начали атаку по позициям генерала.

Related video

Соединенные Штаты пытались помешать убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его приезда в зону боевых действий в Украине. Об этом говорится в расследовании The New York Times о полномасштабной войне России в Украине.

Американские чиновники узнали о планах Герасимова проведать оккупационные войска, но скрыли эту информацию от украинского командования, утверждают авторы.

Опрошенные источники газеты заявили о нежелании США убивать генерала Герасимова. Такой шаг мог бы привести к резкой военной эскалации, американцы не хотели спровоцировать войну между Штатами и РФ, подчеркивает издание.

Украинские военные узнали о поездке Валерия Герасимова, поставив американцев в безвыходное положение. Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг и попросил отменить атаку.

"Мы сказали им не делать этого. Мы говорили им дословно: "Эй, это слишком", — отметил один из высокопоставленных представителей власти.

Как пишет NYT, данное сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные рассказали американцам о начале атаки по позициям генерала.

"В результате удара погибли десятки россиян, но Герасимов не был одним из них. После этого российские военачальники сократили визиты на фронт", — сказано в расследовании.

Напомним, что в мае этого года советник главы МВД Антон Геращенко писал о ранении Герасимова после атаки ВСУ в Изюме. Telegram-каналы писали о смерти охранника главы российского Генштаба.

О прибытии Герасимова на временно оккупированные территории Украины сообщалось в начале июля. По данным Минобороны РФ, генерал инспектировал вражеские войска и слушал доклады командиров.

Британская газета The Guardian со ссылкой на западных военных писала о связи российского президента Владимира Путина и Герасимова. Оба участвуют в принятии тактических решений.