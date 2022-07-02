Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов прибыл в Украину, - Минобороны России (фото)

Генерал выслушал командиров и проверил работу автоматизированных систем управления. Это его первый официальный визит в Украину после ранения под Изюмом.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов приехал на оккупированные территории Украины. Об этом российское министерство обороны заявило 2 июля в официальном Telegram-канале.

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Ведомство утверждает, что Валерий Герасимов лично проинспектировал войска РФ, которые участвуют в войне против Украины, выслушал доклады командиров о применении вооруженных сил и боевом обеспечении на разных направлениях. Генерал якобы побывал на командных пунктах и особенно интересовался эффективностью использования автоматизированных систем боевого управления для усиления межвидовых боевых группировок. Стоит отметить, генерал по совместительству занимает должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.

Минобороны также опубликовало кадры из поездки Валерия Герасимова, на которых он посещает различные военные объекты. Агентство "Униан" обратило внимание, что командный пункт, где запечатлен начальник Генштаба ВС РФ, похож на тот, который на прошлой неделе посетил министр Сергей Шойгу.

В конце июня министр обороны РФ впервые приехал к российским военным в Украине. Он добрался к пунктам дислокации на вертолете, проинструктировал офицеров, посетил штаб и раздал награды военным. Куда именно прибыл Сергей Шойгу, не разглашается.

В мае появилась информация, что Валерия Герасимова ранили в командном штабе под Изюмом в Харьковской области. В момент удара внутри находились 40 российских офицеров. Некоторые источники сообщали о гибели Валерия Герасимова, однако эти данные не подтвердились.

Писали также, что Путин, Герасимов и Шойгу уже не ставят подписи под приказами для ВС РФ. Как считает правозащитник Владимир Осечкин, таким образом военное руководство России пытается избежать ответственности в случае международного трибунала.