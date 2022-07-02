Начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов прибув в Україну, — Міноборони Росії (фото)

Генерал вислухав командирів і перевірив роботу автоматизованих систем управління. Це його перший офіційний візит в Україну після поранення під Ізюмом.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов приїхав на окуповані території України. Про це російське міністерство оборони заявило 2 липня в офіційному Telegram-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відомство стверджує, що Валерій Герасимов особисто проінспектував війська РФ, які беруть участь у війні проти України, вислухав доповіді командирів про застосування збройних сил і бойове забезпечення на різних напрямках. Генерал нібито побував на командних пунктах та особливо цікавився ефективністю використання автоматизованих систем бойового керування для посилення міжвидових бойових угруповань. Варто зазначити, що генерал за сумісництвом обіймає посаду заступника міністра оборони Сергія Шойгу.

Міноборони також опублікувало кадри з поїздки Валерія Герасимова, де він відвідує різні військові об'єкти. Агентство "Уніан" звернуло увагу, що командний пункт, де знято начальника Генштабу ЗС РФ, схожий на той, який минулого тижня відвідав міністр Сергій Шойгу.

Наприкінці червня міністр оборони РФ вперше приїхав до російських військових в Україні. Він дістався пунктів дислокації на гелікоптері, проінструктував офіцерів, відвідав штаб і роздав нагороди військовим. Куди саме прибув Сергій Шойгу, не розголошується.

У травні з'явилася інформація, що Валерія Герасимова поранили у командному штабі під Ізюмом у Харківській області. У момент удару всередині було 40 російських офіцерів. Деякі джерела повідомляли про загибель Валерія Герасимова, але ці дані не підтвердилися.

Писали також, що Путін, Герасимов та Шойгу вже не ставлять підписи під наказами для ЗС РФ. Як вважає правозахисник Володимир Осєчкін, так військове керівництво Росії намагається уникнути відповідальності у разі міжнародного трибуналу.