"Надзвичайний крок": Вашингтон просив Київ не вбивати голову Генштабу РФ Герасимова, — NYT

У США знали про плани Валерія Герасимова відвідати окупаційні війська в Україні. За даними журналістів, американці запізнилися із попередженням — ЗСУ розпочали атаку по позиціям генерала.

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Сполучені Штати намагалися перешкодити вбити начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова під час його приїзду до зони бойових дій в Україні. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times про повномасштабну війну Росії в Україні.

Американські чиновники дізналися про плани Герасимова відвідати окупаційні війська, але приховали цю інформацію від українського командування, стверджують автори.

Опитані джерела газети заявили про небажання США вбивати генерала Герасимова. Такий крок міг би призвести до різкої військової ескалації, американці не хотіли спровокувати війну між Штатами та РФ, наголошує видання.

Українські військові дізналися про поїздку Валерія Герасимова, поставивши американців у безвихідь. Вашингтон пішов на надзвичайний крок та попросив скасувати атаку.

"Ми сказали їм не робити цього. Ми говорили їм дослівно: "Гей, це занадто", — зазначив один із високопоставлених представників влади.

Як пише NYT, це повідомлення надійшло надто пізно. Українські військові розповіли американцям про початок атаки по позиціям генерала.

"Внаслідок удару загинули десятки росіян, але Герасимов не був одним із них. Після цього російські воєначальники скоротили візити на фронт", — сказано у розслідуванні.

Нагадаємо, що у травні цього року радник голови МВС Антон Геращенко писав про поранення Герасимова після атаки ЗСУ в Ізюмі. Telegram-канали писали про смерть охоронця глави російського Генштабу.

Про прибуття Герасимова на тимчасово окуповані території України повідомлялося на початку липня. За даними Міноборони РФ, генерал інспектував ворожі війська та слухав доповіді командирів.

Британська газета The Guardian із посиланням на західних військових писала про зв'язок російського президента Володимира Путіна та Герасимова. Обидва беруть участь в ухваленні тактичних рішень.