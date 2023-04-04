Пригожин виступив перед військкорами у кафе, в якому загинув Татарський (відео)

На думку засновника ПВК "Вагнер", загибель Владлена Татарського має дати "новий поштовх" діяльності так званого "Кіберфронту Z".

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Російський підприємець та засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин виступив із промовою перед представниками так званого "Кіберфронту Z" у закладі, в якому загинув воєнкор Владлен Татарський. Про це стало відомо із відео, опублікованого в Telegram-каналі Євгена Пригожина.

У своєму виступі Пригожин висловився про смерть Татарського, зазначивши, що всупереч цьому, "Кіберфронт Z" має продовжити своє існування.

"Кілька слів щодо "Кіберфронту Z". Я вважаю, що "Кіберфронт Z", незважаючи на загибель Владлена Татарського, попри ті трагічні ситуації, які сталися, має отримати новий поштовх, нове дихання, перетворитися на реальну громадську організацію", — заявив Євген Пригожин.

Євген Пригожин відвідав місце загибелі Владлена Татарського

Вбивство Владлена Татарського: що про це відомо

У неділю, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський військкор Владлен Татарський та ще 6 людей було поранено. У закладі проходив захід на тему "Чи є така професія військкор".

За даними ЗМІ, кафе "Street food bar", в якому стався цей інцидент, є власністю Євгена Пригожина.

Наступного дня у Слідчому комітеті РФ заявили про затримання Дар'ї Трепової за підозрою у підриві Владлена Татарського. За словами очевидців, дівчина передала війсккорові коробку зі скульптурою, в яку було закладено вибухівку.

За даними видання NEXTA Live, 4 квітня Дар'ї Треповій оголосили звинувачення у скоєнні теракту у складі організованої групи, а також у незаконному зберіганні вибухових пристроїв.

За версією російського Національного антитерористичного комітету до вбивства Владлена Татарського нібито причетні спецслужби України та представники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

На загибель Татарського відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що не думає про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі, оскільки про це мають думати у Росії.