"Знала о содержимом статуэтки": Дарью Трепову отправили в СИЗО (видео)
Девушке предъявили обвинение в "совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств". До 2 июня 2023 года она будет находиться в СИЗО.
Дарью Трепову, которую обвинили в убийстве российского военного корреспондента Владлена Татарского, арестовали. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает ТАСС.
Девушке предъявили обвинение в "совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств". До 2 июня 2023 года она будет находиться в СИЗО.
Суд пришел к выводу, что Трепова, "знала о содержимом статуэтки, которую она подарила Татарскому, боялась взрывчатки, это подтверждает и ее жестикуляция".
Защищает обвиняемую тот же адвокат, который представляет интересы журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича Даниил Берман. Он отказался от комментариев после ареста своей подзащитной.
Убийство Владлена Татарского
В воскресение, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга погиб российский военкор Владлен Татарский и еще 6 людей были ранены. В заведении проходило мероприятие на тему "Есть такая профессия военкор".
Как пишут СМИ, кафе принадлежит Евгению Пригожину.
На следующий день в Следственном комитете РФ заявили о задержании вероятной виновницы Дарьи Треповой. По словам очевидцев, девушка передала военкору коробку со скульптурой, в которую была заложена взрывчатка.
По данным издания NEXTA Live, 4 апреля Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в составе организованной группы, а также в незаконном хранении взрывчатых устройств.
По версии российского Национального антитеррористического комитета, к убийству Владлена Татарского якобы причастны спецслужбы Украины и представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Напомним, вчера, 3 апреля во время задержания Дарья Трепова заявила, что не планировала убийства, а ее просто подставили.