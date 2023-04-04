"Знала о содержимом статуэтки": Дарью Трепову отправили в СИЗО (видео)

Девушке предъявили обвинение в "совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств". До 2 июня 2023 года она будет находиться в СИЗО.

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Дарью Трепову, которую обвинили в убийстве российского военного корреспондента Владлена Татарского, арестовали. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает ТАСС.

Девушке предъявили обвинение в "совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств". До 2 июня 2023 года она будет находиться в СИЗО.

"Знала о содержимом статуаэтки": Дарью Трепову отправили в СИЗО

Суд пришел к выводу, что Трепова, "знала о содержимом статуэтки, которую она подарила Татарскому, боялась взрывчатки, это подтверждает и ее жестикуляция".

Защищает обвиняемую тот же адвокат, который представляет интересы журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича Даниил Берман. Он отказался от комментариев после ареста своей подзащитной.

Адвокат отказался от комментариев после ареста своей подзащитной

Убийство Владлена Татарского

В воскресение, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга погиб российский военкор Владлен Татарский и еще 6 людей были ранены. В заведении проходило мероприятие на тему "Есть такая профессия военкор".

Как пишут СМИ, кафе принадлежит Евгению Пригожину.

На следующий день в Следственном комитете РФ заявили о задержании вероятной виновницы Дарьи Треповой. По словам очевидцев, девушка передала военкору коробку со скульптурой, в которую была заложена взрывчатка.

По данным издания NEXTA Live, 4 апреля Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в составе организованной группы, а также в незаконном хранении взрывчатых устройств.

По версии российского Национального антитеррористического комитета, к убийству Владлена Татарского якобы причастны спецслужбы Украины и представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Напомним, вчера, 3 апреля во время задержания Дарья Трепова заявила, что не планировала убийства, а ее просто подставили.