Из-за ареста журналиста WSJ: МИД Польши просит своих граждан покинуть РФ

Граждан Польши просят воздержаться от поездок в РФ, а тем, кто находится там, советуют выехать в кратчайшие строки в контексте информации об аресте Эвана Гершковича.

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Гражданам Польши уже второй раз за месяц настоятельно рекомендуют покинуть Российскую Федерацию на фоне ареста американского журналиста WSJ Эвана Гершковича. Такая информация появилась в Twitter польского МИДа сегодня, 31 марта.

Граждан Польши просят воздержаться от поездок в РФ, а тем, кто находится там, советуют выехать в кротчайшие строки.

Гражданам Польши уже второй раз за месяц настоятельно рекомендуют покинуть Российскую федерацию

"Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича", — отметил спикер польского МИД Лукаш Ясина

Арест в России журналиста WSJ Гершковича: первый случай со времен Холодной войны

Гершковича аккредитовали для работы в МИД РФ. Его арестовали сроком до 29 мая, журналист пробудет в СИЗО "Лефортово".

Причина, как пишут росСМИ, — шпионаж за уральскими оборонными предприятиями. По статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса России журналисту грозит до 20 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил на брифинге, что американца задержали с "доказательствами подрывной деятельности".

Напомним, что 30 марта российский пиарщик Ярослав Ширшиков рассказывал об исчезновении Гершковича. Он отметил, что американец собирался подготовить текст о российской ЧВК "Вагнер".

Редакция WSJ подчеркивает, что задержание Гершковича — это первый подобный случай со времен Холодной войны. Арест 31-летнего русскоговорящего Гершковича, родители которого приехали в США из Советского Союза, превратился в дипломатический конфликт между Москвой и Вашингтоном, подчеркивает издание.

Последний случай, когда иностранного журналиста обвиняли в шпионаже в СССР был 30 августа 1986 года. Тогда в Москве сотрудники КГБ арестовали корреспондента журнала U.S. News & World Report Николаса Данилоффа.

Вчера, 30 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к гражданам США с просьбой немедленно выехать из Российской Федерации.