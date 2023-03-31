Через арешт журналіста WSJ: МЗС Польщі просить своїх громадян залишити РФ

Громадяни Польщі просять утриматися від поїздок до РФ, а тим, хто перебуває там, радять виїхати в найкоротші рядки в контексті інформації про арешт Евана Гершковича.

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Громадянам Польщі вже вдруге на місяць настійно рекомендують залишити Російську Федерацію на тлі арешту американського журналіста WSJ Евана Гершковича. Така інформація з'явилася у Twitter польського МЗС сьогодні, 31 березня.

Громадян Польщі просять утриматися від поїздок до РФ, а тим, хто перебуває там, радять виїхати в найкоротші терміни.

Громадянам Польщі вже вдруге на місяць настійно рекомендують залишити Російську федерацію

"Це особливо важливо в контексті інформації про арешт Евана Гершковича", — зазначив речник польського МЗС Лукаш Ясіна

Арешт у Росії журналіста WSJ Гершковича: перший випадок із часів Холодної війни

Гершковича акредитували для роботи у МЗС РФ. Його заарештували терміном до 29 травня, журналіст пробуде у СІЗО "Лефортово".

Причина, як пишуть росЗМІ, — шпигунство за уральськими оборонними підприємствами. За статтею 276 (шпигунство) Кримінального кодексу Росії журналісту загрожує до 20 років в'язниці.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков говорив на брифінгу, що американця затримали із "доказами підривної діяльності".

Нагадаємо, що 30 березня російський піарник Ярослав Ширшиков розповідав про зникнення Гершковича. Він зазначив, що американець збирався підготувати текст про російську ПВК "Вагнер".

Редакція WSJ наголошує на тому, що затримання Гершковича — це перший подібний випадок з часів Холодної війни. Арешт 31-річного російськомовного Гершковича, батьки якого приїхали до США з Радянського Союзу, перетворився на дипломатичний конфлікт між Москвою та Вашингтоном, наголошує видання.

Останній випадок, коли іноземного журналіста звинувачували у шпигунстві в СРСР був 30 серпня 1986 року. Тоді у Москві співробітники КДБ заарештували кореспондента журналу US News & World Report Ніколаса Данилоффа.

Учора, 30 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до громадян США із проханням негайно виїхати із Російської Федерації.