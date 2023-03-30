Арешт Евана Гершковича: держсекретар США закликав американців виїхати з РФ

30 березня у Росії затримали та заарештували журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. А кореспонденти інших іноЗМІ, які працюють у РФ, почали розповідати, що самі отримували анонімні погрози.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав громадян США негайно виїхати з Росії. Таку заяву держсекретар зробив у четвер, 30 березня, після того, як у Єкатеринбурзі було заарештовано кореспондента The Wall Street Journal.

"США глибоко стурбовані у зв'язку із затриманням у Росії американського кореспондента The Wall Street Journal Гершковича. Громадянам США, які проживають або подорожують Росією, слід негайно залишити країну", — сказав Блінкен.

Держсекретар США також підкреслив, що у всіх випадках затримання американців за кордоном Вашингтон запитує консульський доступ і намагається надати необхідну допомогу.

Що відомо про затримання у Росії журналіста The Wall Street Journal

У середу, 29 березня, Еван Гершкович приїхав з Москви до Єкатеринбурга. Журналіст у цей час працював над матеріалом про ПВК "Вагнер" — групу найманців, створену російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, яка зараз воює в Україні.

У четвер, 30 березня, стало відомо, що американського журналіста затримали співробітники ФСБ. За їхньою версією Гершкович нібито збирав дані, що становлять держтаємницю, про діяльність одного з підприємств військово-промислового комплексу Росії. Слідче управління ФСБ РФ вже порушило кримінальну справу проти громадянина Америки. Журналісту інкримінують шпигунство.

Цього ж дня Лефортовський суд заарештував Гершковича до 29 травня. Чоловіка збираються утримувати у СІЗО "Лефортове".

Отримували погрози: журналісти іноЗМІ у РФ поскаржилися на залякування

На тлі скандалу із затриманням та арештом Евана Гершковича журналісти іноземних ЗМІ, які працюють у Росії, почали заявляти про те, що самі у різний час отримували анонімні погрози.

Так журналіст Джейсон Коркоран, який працював у 2022 році фрілансером The Sunday Times, розповів, що у 2022 році він отримував анонімні погрози в Telegram.

"Ми щиро розчаровані тоном твоїх публікацій, Джейсоне. У тебе тепер особисті проблеми з безпекою". Таке повідомлення отримав журналіст у Telegram від аноніма. Сам Коркоран пов'язує погрози зі своєю професійною діяльністю. Адже саме тоді він працював над матеріалами щодо економічних наслідків російсько-української війни.

"Схоже, що з арештом Евана іноземні журналісти, що залишилися в Росії, будуть переслідуватися, отримувати погрози й зіткнуться з несправедливими претензіями, як і їхні російські колеги", — резюмував Коркоран.

Крім того, він розповів про те, що його друзі – іноземні журналісти стикалися з неприємностями на кордоні.

"Їх допитували в Шереметьєво, вилучали телефони, а за 1-3 години відпускали", — сказав він.

Журналіст Джейсон Коркоран, який працював у РФ, після арешту Евана Гершковича розповів, що сам отримував анонімні погрози.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в Москві затримали екс-капітана ФСБ, який став жінкою за час війни. Катерина Майєрс, яка до трансгендерного переходу була офіцером російських спецслужб, спробувала виїхати з РФ у грудні, але її не випустили. Як носій держтаємниці трансгендерна жінка не може виїхати до 2026 року.

Також ми інформували про те, що у вересні 2022 року в Росії ФСБ затримала консула Японії за підозрою у шпигунстві. Мотокі Тацунорі, за даними силовиків, за грошову винагороду видобував відомості під грифом таємно.