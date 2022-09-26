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У Росії ФСБ затримала консула Японії за підозрою в шпигунстві (відео)

Мотокі Тацунорі затримання арешт дипломат консул Японія Владивосток
ФСБ повідомила про затримання японського консула Мотокі Тацунорі

Мотокі Тацунорі, за даними силовиків, за грошову винагороду здобував відомості під грифом таємно.

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Співробітники Федеральної служби безпеки затримали консула Генерального консульства Японії у Владивостоці за звинуваченнями в шпигунстві. Про це повідомляє агентство РІА "Новини", посилаючись на пресреліз Центру громадських зв'язків ФСБ.

Як зазначають у відомстві, йдеться про японського консула у Владивостоці Мотокі Тацунорі, якого правоохоронці звинувачують у отриманні за винагороду секретних даних.

У пресрелізі ФСБ сказано, що дипломата затримали на гарячому в момент отримання відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співробітництва Росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Крім цього, як стверджують силовики, Мотокі Тацунорі за грошову винагороду здобував інформацію про вплив міжнародних санкцій на економічну ситуацію в Приморському краї.

Росія оголосила Японії протест дипломатичними каналами й оголосила затриманого дипломата персоною нон-грата.

РосЗМІ також опублікували кадри допиту Мотокі Тацунорі, якого звинувачують у шпигунстві й отриманні секретних даних. Примітно, що ФСБ повідомила про викриття й затримання японського консула в день, коли Японія розширила санкції проти Росії та запровадила обмеження на експорт товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.

На момент публікації матеріалу пресслужба Генерального консульства Японії у Владивостоці ніяк не коментувала інформацію про затримання свого консула Мотокі Тацунорі.

ФСБ повідомила про затримання консула Японії, який нібито отримував секретні відомості

Нагадаємо, у вересні росЗМІ повідомляли про вирок експідполковнику ФСБ Дмитру Дьоміну, якого визнали винним у шахрайстві в особливо великих розмірах. Колишнього співробітника спецслужби РФ звинуватили в крадіжці 68,5 біткоїна, які на момент скоєння злочину оцінювалися в 187 млн рублів.

Також повідомлялося, що клерк апарату Кабінету міністрів України як мінімум 15 років співпрацював із ФСБ РФ і передавав країні-агресору документи під грифом секретно.