Мотокі Тацунорі, за даними силовиків, за грошову винагороду здобував відомості під грифом таємно.

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Співробітники Федеральної служби безпеки затримали консула Генерального консульства Японії у Владивостоці за звинуваченнями в шпигунстві. Про це повідомляє агентство РІА "Новини", посилаючись на пресреліз Центру громадських зв'язків ФСБ.

Як зазначають у відомстві, йдеться про японського консула у Владивостоці Мотокі Тацунорі, якого правоохоронці звинувачують у отриманні за винагороду секретних даних.

У пресрелізі ФСБ сказано, що дипломата затримали на гарячому в момент отримання відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співробітництва Росії з однією з країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Крім цього, як стверджують силовики, Мотокі Тацунорі за грошову винагороду здобував інформацію про вплив міжнародних санкцій на економічну ситуацію в Приморському краї.

Росія оголосила Японії протест дипломатичними каналами й оголосила затриманого дипломата персоною нон-грата.

РосЗМІ також опублікували кадри допиту Мотокі Тацунорі, якого звинувачують у шпигунстві й отриманні секретних даних. Примітно, що ФСБ повідомила про викриття й затримання японського консула в день, коли Японія розширила санкції проти Росії та запровадила обмеження на експорт товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.

На момент публікації матеріалу пресслужба Генерального консульства Японії у Владивостоці ніяк не коментувала інформацію про затримання свого консула Мотокі Тацунорі.

[ + – ] ФСБ повідомила про затримання консула Японії, який нібито отримував секретні відомості

Нагадаємо, у вересні росЗМІ повідомляли про вирок експідполковнику ФСБ Дмитру Дьоміну, якого визнали винним у шахрайстві в особливо великих розмірах. Колишнього співробітника спецслужби РФ звинуватили в крадіжці 68,5 біткоїна, які на момент скоєння злочину оцінювалися в 187 млн рублів.

Також повідомлялося, що клерк апарату Кабінету міністрів України як мінімум 15 років співпрацював із ФСБ РФ і передавав країні-агресору документи під грифом секретно.