Підполковник ФСБ украв у хакера біткоїни на 187 млн, але погони не допомогли

Співробітник спецслужби затримав зловмисника та дізнався в нього, як отримати доступ до криптовалютних гаманців.

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Колишній співробітник Федеральної служби безпеки Росії підполковник Дмитро Дьомін зізнався у крадіжці біткоїнів у хакера. Про це стало відомо російському виданню "Комерсант".

У лютому 2022 року начальника відділення Управління ФСБ у Самарській області Дмитра Дьоміна запідозрили в шахрайстві в особливо великих розмірах, а саме — у крадіжці 68,5 біткоїнів, які коштували як мінімум 187,3 млн рублів на момент скоєння злочину (з 18 квітня по 7 грудня 2021 року). Чоловіка заарештували, а справу передали до Москви, де він і зізнався.

Як з'ясував "Комерсант", жертвою став хакер з російського міста Сизрань, який за допомогою програми зламував комп'ютери, крав паролі, а потім отримував доступ до чужих електронних гаманців та інших платіжних засобів. Після затримання зловмисник надав ці паролі співробітникам ФСБ та пояснив, як працює його система. За версією слідства, завдяки цій інформації Дмитро Дьомін і викрав біткоїни, можливо, йому допомагали колеги.

У Самарі підполковник заперечував свою провину, але за пів року зізнався в надії вийти з СІЗО, але суд продовжив арешт до грудня. Під час засідання прокурор припустив, що опинившись на волі або під домашнім арештом, Дмитро Дьомін використовує свої зв'язки, щоб завадити слідству або разом зі спільниками зможе перевести вкрадену криптовалюту, а то й зовсім красти. Підсудний же зазначив: він із квітня не працює у ФСБ, і не має наміру кидати трьох дітей, втікаючи від правоохоронців.

Варто зазначити, що хакера визнали винним у створенні та використанні шкідливих комп'ютерних програм та засудили до одного року обмеження волі. Згідно з вироком, росіянин не може виїжджати з Самарської області без дозволу спецорганів, міняти місце проживання в Сизрані і має ходити на поліцію.

Нещодавно стало відомо, що криптошахрай із Туреччини може отримати 40 тисяч років в'язниці за крадіжку $2 млрд. Засновника біржі Thodex Фарука Фатіха Озера підозрюють у крадіжці грошей інвесторів, яку він намагався видати за атаку хакерів.

Писали також, як штучний інтелект "зливає" ключі від гаманців із криптовалютою. Виявилося, що нейромережа Copilot знаходить у відкритій базі даних GitHub номери та паролі від рахунків, які використовували розробники.