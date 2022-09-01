Криптошахрай із Туреччини отримає 40 тисяч років ув'язнення за крадіжку $2 млрд

Засновника криптобіржі Thodex екстрадували в Туреччину.

Днями співробітники Інтерполу вийшли на слід та затримали засновника криптовалютної біржі, громадянина Туреччини Фарука Фатіха Озера, який вкрав в інвесторів $2 млрд. Про це повідомляє видання decrypt.co.

Відомо, що Фарук Фатіх Озер створив криптобіржу Thodex у 2017 році. Якийсь час вона цілком нормально функціонувала — її послугами користувалися майже 400 тис. осіб. Але потім раптом перестала працювати. Тоді топменеджмент повідомив користувачам, що торги зупиняться на 5 днів, а потім відновляться, але цього не сталося. Потім Озер сказав, що проєкт атакували хакери, запевнивши людей, що з їхніми коштами все гаразд. ЗМІ повідомляє, що до зупинки роботи, біржа Thodex здійснила транзакцію, перевівши $125 млн у біткоїнах на рахунок криптовалютної біржі Kraken.

А у квітні 2021 стало відомо, що Озер, привласнивши $2 млрд, втік із Туреччини. Шахрай відібрав власні кошти у 390 тис. користувачів Thodex.

Користувачі поскаржилися в поліцію, але по гарячих слідах затримати шахрая не вдалося, хоча було відомо, що він вилетів до Албанії. Поліцейські затримали 62 співробітники криптобіржі, вилучили техніку, заморозили рахунки

Через понад рік поліції вдалося затримати та заарештувати зловмисника і тепер, як повідомляють ЗМІ, йому загрожує від 12 000 років до 40 000 років ув'язнення. Такі закони Туреччини, куди Озера разом зі спільниками екстрадували.

Раніше ми повідомляли про те, що хакери повернули проєкту Nomad $9 млн у криптовалюті. У проєкту загалом вкрадено діджитал-активів на суму $152 млн.

Писали також, що компанія Riot Blockchain, яка займається майнінгом, заробила на відключенні обладнання більше, ніж на криптодобутку. Майнери змогли заробити $9,5 млн на тому, що повернули постачальнику надлишок зекономленої електроенергії.