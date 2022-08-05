Майнери заробили на відключенні обладнання більше, ніж на видобутку криптовалют

Компанія Riot Blockchain отримала $9,5 млн. за те, що повернула постачальнику надлишок зекономленої електроенергії.

Riot Blockchain, яка займається здобиччю криптовалюти, вирішила відключити кілька установок, щоб заощадити на енергоспоживання. У результаті це допомогло компанії заробити, повідомляє theregister.com.

Компанія з Техасу Riot Blockchain відключила деяке обладнання, щоб зменшити споживання електроенергії, оскільки останнім часом ціна на неї зросла. У результаті утворився "надлишок" енергії, який було вирішено повернути компанії-постачальнику. У такий спосіб криптодобувачі змогли заробити.

Видання повідомляє, що Riot Blockchain є однією з найбільших майнінгових компаній у США. У штаті Техас компанія містить "ферму", потужність якої складає 750 МВт, тому що вона складається з десятків тисяч ASIC Antminer S19. Через те, що в Техасі в липні 2022 року було зафіксовано аномально високу температуру, Riot Blockchain частково відключила обладнання, оскільки навантаження на електромережі збільшилося через те, що громадяни частіше почали користуватися кондиціонерами та вентиляторами. Водночас було піднято плату за електрику.

Обсяг енергоспоживання було зменшено на 11717 МВт·год. У компанії підрахували, що заощадженої електроенергії вистачило на забезпечення енергією понад 13 тис. домогосподарств. Оскільки майнери заплатили за електрику наперед, вони повернули решту постачальнику, але не безкоштовно — вони її продали, проте за дещо завищеною ціною. В результаті всіх цих дій видобувачі криптовалюти заробили $9,5 млн. і змогли компенсувати збитки від скорочення майнінгу біткоїнів.

Те обладнання, яке продовжило працювати, видобуло 318 біткоїнів. У грошовому еквіваленті за сьогоднішнім курсом компанія отримала $7 млн. А от якщо $9,5 млн перевести в біткоїни, то вийде 439 монет. Видання пише, що в липні 2021 року Riot Blockchain видобула на техаській "фермі" 443 біткоїни на суму $15,5 млн за тодішнім курсом.

Раніше ми повідомляли про те, що майнери зазнають збитків, тоді коли інвестори дедалі активніше скуповують біткоїни і беруть кермо правління ринком у свої руки.