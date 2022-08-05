Майнеры заработали на отключении оборудования больше, чем на добыче криптовалют

Компания Riot Blockchain получила $9,5 млн за то, что вернула поставщику излишек сэкономленной электроэнергии.

Riot Blockchain, которая занимается добычей криптовалюты, решила отключить несколько установок, чтобы сэкономить на энергопотреблении. В итоге, это помогло компании заработать, сообщает theregister.com.

Компания из Техаса Riot Blockchain отключила некоторое оборудование, чтобы снизить потребление электроэнергии, так как в последнее время цена на нее выросла. В итоге образовался "излишек" энергии, который было решено вернуть компании-поставщику. Таким образом криптодобытчики смогли заработать.

Издание сообщает, что Riot Blockchain является одной из самых крупных майнинговых компаний в США. В штате Техас компания содержит "ферму", мощность которой составляет 750 МВт, потому как она состоит из десятков тысяч ASIC-ов Antminer S19. Из-за того, что в Техасе в июле 2022 года была зафиксирована аномально высокая температура, Riot Blockchain частично отключила оборудование, так как нагрузка на электросети увеличилась из-за того, что граждане чаще начали пользоваться кондиционерами и вентиляторами. Одновременно с этим была поднята плата за электричество.

Объем энергопотребления был уменьшен на 11 717 МВт·ч. В компании подсчитали, что сэкономленной электроэнергии хватило на обеспечение энергией более 13 тыс. домохозяйств. Так как майнеры заплатили за электричество наперед, они вернули остаток поставщику, но не бесплатно — они его продали, однако по несколько завышенной цене. В результате всех этих действий добытчики криптовалюты заработали $9,5 млн и смогли компенсировать убытки от сокращения майнинга биткоина.

То оборудование, которое продолжило работать, добыло 318 биткоинов. В денежном эквиваленте по сегодняшнему курсу компания получила $7 млн. А вот если $9,5 млн перевести в биткоины, то получится 439 монет. Издание пишет, что в июле 2021 года Riot Blockchain добыла на техасской "ферме" 443 биткоина на сумму $15,5 млн по тогдашнему курсу.

Ранее мы сообщали о том, что майнеры терпят убытки в то время, как инвесторы все активнее скупают биткоины и берут бразды правления рынком в свои руки.