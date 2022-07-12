Майнеры разорены, а рынком криптовалют теперь управляют инвесторы: что случилось

Мелкие и крупные холдеры активно скупают биткоины, проявляя невиданную ранее активность.

"Креветки" и "киты" объединили усилия, чтобы преодолеть затянувшуюся крипто-зиму. Подробности сообщает издание reuters.com.

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Мелкие и крупные ходлеры в последнее время все чаще отказываются продавать свои активы — они полны решимости пережить "медвежью" фазу, несмотря на то, что их активы в минусе.

"Креветки", инвесторы, владеющие менее чем 1 биткойном, за последнее время суммарно приобрели 60 460 биткоинов. Ранее такой активности среди них не наблюдалось, отмечают аналитики Glassnode.

"Киты", у которых на счетах находится более 1000 биткоинов, суммарно покупают 140 000 монет в месяц, что является самым высоким показателем с января 2021 года.

"Рынок переходит в режим управления ходлерами", — говорится в отчете Glassnode.

По словам специалистов из Glassnode, после худшего за 11 лет месяца для BTC, коим стал июнь 2022 года, спад курса несколько замедлился и во многом благодаря активности холдеров, о которой говорилось выше. Курс колебался в пределах от 19 тыс. до 21 тыс. долларов за последние четыре недели, что составляет менее трети от его пика в 69 тыс. долларов в 2021 году.

Согласно опросу розничных инвесторов, проведенному eToro, около 55% респондентов сохранили свои инвестиции, а 16% инвесторов во всем мире увеличили свои портфели в июне.

Другой класс стойких криптоходлеров — майнеры — сейчас находятся в незавидном состоянии, потому что криптовалюты сильно подешевели, но при этом затраты на электроэнергию не снизились. По словам аналитика Citi Джозефа Аюба, стоимость майнинга биткойнов выше, чем стоимость цифровых активов для некоторых майнеров. Многие добытчики, которые взяли кредит для того, чтобы организовать "фермы", теперь вынуждены распродавать оборудование и гасить долги.

В компаниях дела обстоят не лучше. В прошлом месяце Core Scientific продала 7 202 биткойна, чтобы оплатить расходы и финансировать новые операции, в результате чего ее общий объем активов сократился до 1 959 биткойнов. Marathon Digital Holdings хоть и не продавала биткойны с октября 2020 года, готова продать часть оборудования для покрытия расходов.

"В прошлую криптовалютную зиму, которая наблюдалась в 2018 году, майнеры продолжали заниматься добычей, несмотря на потери и трудности. Однако на этот раз вряд ли многие "выживут", — отметила Крис Бэ, генеральный директор Enhanced Digital Group.

Ранее мы сообщали о том, что многие крупные холдеры переводят биткоины с бирж на свои собственные криптокошельки. За последний месяц это спровоцировало отток в 8,7 млн коинов.