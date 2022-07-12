Майнери розорені, а ринком криптовалют тепер керують інвестори: що сталося

Дрібні та великі холдери активно скуповують біткоїни, виявляючи небачену раніше активність.

"Креветки" та "кити" об'єднали зусилля, щоб подолати криптозиму, що триває. Подробиці повідомляє видання reuters.com.

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Дрібні та великі ходлери останнім часом усе частіше відмовляються продавати свої активи — вони сповнені рішучості пережити "ведмежу" фазу, незважаючи на те, що їхні активи в мінусі.

"Креветки", інвестори, які володіють менш ніж 1 біткоїном, останнім часом сумарно придбали 60 460 біткоїнів. Раніше такої активності серед них не спостерігалося, зазначають аналітики Glassnode.

"Кити", у яких на рахунках перебуває понад 1000 біткоїнів, сумарно купують 140 000 монет на місяць, що є найвищим показником із січня 2021 року.

"Ринок переходить у режим управління ходлерами", — йдеться у звіті Glassnode.

За словами фахівців із Glassnode, після найгіршого за 11 років місяця для BTC, яким став червень 2022 року, спад курсу дещо сповільнився, і багато в чому завдяки активності холдерів, про яку йшлося вище. Курс коливався в межах від 19 тис. до 21 тис. доларів за останні чотири тижні, що становить менше третини від його піку 69 тис. доларів у 2021 році.

Згідно з опитуванням роздрібних інвесторів, проведеного eToro, близько 55% респондентів зберегли свої інвестиції, а 16% інвесторів у всьому світі збільшили свої портфелі в червні.

Інший клас стійких криптоходлерів — майнери — зараз у незавидному становищі, бо криптовалюти сильно подешевшали, але витрати на електроенергію не знизилися. За словами аналітика Citi Джозефа Аюба, вартість майнінгу біткоїнів вища, ніж вартість цифрових активів для деяких майнерів. Чимало видобувачів, які взяли кредит для того, щоб організувати "ферми", тепер змушені розпродавати обладнання та гасити борги.

У компаніях справи не кращі. Минулого місяця Core Scientific продала 7 202 біткоїни, щоб сплатити витрати й фінансувати нові операції, в результаті чого її загальний обсяг активів скоротився до 1 959 біткоїнів. Marathon Digital Holdings хоч і не продавала біткоїни з жовтня 2020 року, готова продати частину устаткування покриття витрат.

"Минулої криптовалютної зими, яка спостерігалася у 2018 році, майнери продовжували займатися видобутком, незважаючи на втрати й труднощі. Однак цього разу навряд чи багато хто "виживе", — зазначила Кріс Бе, генеральна директорка Enhanced Digital Group.

Раніше ми повідомляли про те, що багато великих холдерів переводять біткоїни з бірж на власні криптогаманці. За останній місяць це спровокувало відтік 8,7 млн коїнів.