Криптоінвестори масово виводять біткоїни з бірж: що відомо

Великі холдери більше не довіряють біржам і провокують відтік діджитал-валют у розмірі 8,7 млн монет.

Згідно з повідомленням аналітичної компанії Glassnode, власники діджитал-активів переводять їх у режим автономного зберігання, оскільки побоюються погіршення ситуації на біржах. Про це пише видання Bloomberg.com.

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З настанням "криптозими" інвестори найбільшої у світі криптовалюти поводяться все менш активно та поступово переходять у "режим енергозбереження". Аналітики зазначають, що на початку липня їхня активність у мережі впала на 13% порівняно з листопадовими показниками. Подібне відбувалося на ринку під час ведмежих фаз 2018 та 2019 років, коли біткоїн коштував менше 10 тис. доларів.

Інвестори не хочуть ризикувати, тому поступово йдуть із криптобірж, щоб зберігати свої цифрові активи в автономному режимі — на криптогаманцях. За даними Glassnode, баланси бірж впали більш ніж на 20% порівняно з піковим значенням 20 січня, повідомляє ЗМІ та нагадує, що в травні курс BTC впав нижче 20 тис. доларів — уперше з 2020 року.

Деяка активність усе ж таки присутня, незважаючи на те, що індикатори попиту в останні тижні мали тенденцію до зниження, як і раніше, існує стабільна база власників, оскільки ціна коливається в районі 20 тис. доларів. У Glassnode кажуть, що відносно стабільна активність транзакцій свідчить про консолідацію біткоїнів, що триває.

За словами Крейга Джонсона, головного маркетолога Piper Sandler Companies, ключовими відмітками для біткоїна є 18 910 доларів і 21 557 доларів — це мінімум і максимум, яких досяг BTC в останні місяці.

"Поки біткоїн не вирветься з цього діапазону — або вгору, або вниз — ви не зможете зробити жодних висновків про те, чи змінився тренд, чи ні", — підкреслив Джонсон, додавши, що в короткостроковій перспективі варто очікувати низхідного тренду. За словами Джонсона, якщо курс зросте до 26 тис. – 28 тис. доларів, це може вказувати на тенденцію до зростання.

Крах курсу біткоїна найсильніше вдарив по Coinbase Global Inc., оскільки за останні два роки біржа втратила 450 тис. монет. Binance, яка нещодавно стала партнером творця TikTok Хабі Ламе та зірки футболу Кріштіану Роналду, за той же період часу збільшила кількість біткоїнів на 300 тис., що зробило її найпопулярнішою біткоїн-біржею за даними Glassnode і TXMC.

Нещодавні перерви в роботі, такі як припинення виведення коштів Coinflex і Vauld та скорочення сум виведення CoinLoan, знизили довіру інвесторів до бірж. За даними Glassnode, неліквідна пропозиція збільшилася на 223 тис. біткоїнів у червні, оскільки інвестори перевели кошти на гаманці з бірж. Із цих 223 тис. великі власники криптовалюти становили більшу частину цього відтоку з бірж, оскільки в червні вони зняли понад 140 тис. токенів. Ці "кити" несуть відповідальність за відтік майже 8,7 млн монет, або більше 40% біткоїнів.

Раніше ми повідомляли про те, що незабаром на ринку з'явиться телефон Solana Saga, який дозволяє зберігати й керувати діджитал-активами на кшталт криптовалют і NFT. Його ціна становитиме $1000.