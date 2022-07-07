Криптоинвесторы массово выводят биткоины с бирж: что известно

Крупные холдеры больше не доверяют биржам и провоцируют отток диджитал-валют в размере 8,7 млн монет.

Согласно сообщению аналитической компании Glassnode, держатели диджитал-активов переводят их в режим автономного хранения, так как опасаются ухудшения ситуации на биржах. Об этом пишет издание bloomberg.com.

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С наступлением "крипто-зимы" инвесторы в крупнейшую в мире криптовалюту ведут себя все менее активно и постепенно переходят в "режим энергосбережения". Аналитики отмечают, что в начале июля их активность в сети упала на 13% по сравнению с ноябрьскими показателями. Подобное происходило на рынке во время медвежьих фаз 2018 и 2019 годов, когда биткойн стоил менее 10 тыс. долларов.

Инвесторы не хотят рисковать, а потому постепенно уходят с криптобирж, чтобы хранить свои цифровые активы в автономном режиме — на криптокошельках. По данным Glassnode, балансы бирж упали более чем на 20% по сравнению с пиковым значением 20 января, сообщает СМИ и напоминает, что в мае курс BTC упал ниже 20 тыс. долларов — впервые с 2020 года.

Некоторая активность все же присутствует, несмотря на то что индикатора спроса в последние недели имели тенденцию к снижению, по-прежнему существует стабильная база держателей, поскольку цена колеблется в районе 20 тыс. долларов. В Glassnode говорят, что относительно стабильная активность транзакций свидетельствует о продолжающейся консолидации биткойнов.

По словам Крейга Джонсона, главного маркетолога Piper Sandler Companies, ключевыми отметками для биткоина являются 18 910 долларов и 21 557 долларов — эти минимум и максимум, которых достигал BTC в последние месяцы.

"Пока биткоин не вырвется из этого диапазона — либо вверх, либо вниз — вы не сможете сделать никаких выводов о том, изменился ли тренд, или нет", — подчеркнул Джонсон, добавив, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать нисходящего тренда. По словам Джонсона, если курс вырастет до 26 тыс. - 28 тыс. долларов, то это может указывать на тенденцию к росту.

Крах курса биткоина сильнее всего ударил по Coinbase Global Inc., поскольку за последние два года биржа потеряла 450 тыс. монет. Binance, которая недавно стала партнером создателя TikTok Хаби Ламе и звезды футбола Криштиану Роналду, за тот же период времени увеличила количество биткойнов на 300 тыс., что сделало ее самой популярной биткойн-биржей по данным Glassnode и TXMC.

Недавние перерывы в работе, такие как приостановка вывода средств Coinflex и Vauld и сокращение сумм вывода CoinLoan, снизили доверие инвесторов к биржам. Согласно данным Glassnode, неликвидное предложение увеличилось на 223 тыс. биткойнов в июне, поскольку инвесторы перевели средства на кошельки с бирж. Из этих 223 тыс. крупные держатели криптовалюты составили большую часть этого оттока с бирж, поскольку в июне они сняли более 140 тыс. токенов. Эти "киты" несут ответственность за отток почти 8,7 млн монет, или более 40% биткоинов.

Ранее мы сообщали о том, что в скором времени на рынке появится телефон Solana Saga, позволяющий хранить и управлять диджитал-активами вроде криптовалют и NFT. Его цена составит $1000.