Для любителей криптовалют и NFT создадут специальный крипто-фон: цена $1000

Смартфон Solana Saga позволит эффективно управлять цифровыми активами.

Американская компания OSOM в 2023 году планирует презентовать смартфон под названием Solana Saga. Его будут отличать несколько функций, которые понравятся владельцам диджитал-активов. Подробности об устройстве раскрыло издание liliputing.com.

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Предполагается, что новая модель смартфона будет обеспечивать защиту криптовалют и файлов с прикрепленными к ними невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В компании утверждают, что пользователи уже начали размещать предзаказы.

На заре разработки гаджет имел название OSOM OV1, однако позже производитель подписал контракт о сотрудничестве с компанией, работающей в индустрии криптовалют — Solana. Благодаря этому сменилось не только название аппарата, но и появился особый функционал, дающий возможность холдерам безопасно управлять своими диджитал-активами, а именно криптовалютой, альткоинами и NFT.

Смартфон оснастят ОС Android и предустановленным мобильным стеком от Solana, который компания описывает как "фреймворк для Android, позволяющий разработчикам создавать новые мобильные продукты для кошельков и приложений на Solana и создавать "Secure Element" для управление закрытыми ключами".

[ + – ] Рендер смартфона Solana Saga

На борту смартфона юзеры найдут:

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1,

сотовый модем Snapdragon X65 5G,

12 ГБ оперативной памяти,

512 Гбайт флеш-памяти.

6,55-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью 700 кд/м2,

16-Мп селфи-камеру с датчиком Sony IMX481,

двойную основную камеру с сенсорами на 50 млн и 12 млн пикселей.

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.0,

контроллер NFC,

сканер отпечатков пальцев,

аккумулятор емкостью 4100 мА·ч,

беспроводную зарядку Qi.

Габариты устройства составляют 166,2 × 75,9 × 7,99 мм, вес — 195 г. Продаваться смартфон Solana Saga будет по цене $1000.

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