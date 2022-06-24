Для любителів криптовалют та NFT створять спеціальний криптофон: ціна $1000

Смартфон Solana Saga дозволить ефективно керувати цифровими активами.

Американська компанія OSOM у 2023 планує презентувати смартфон під назвою Solana Saga. Його відрізнятимуть кілька функцій, які сподобаються власникам діджитал-активів. Подробиці про пристрій відкрило видання liliputing.com.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Передбачається, що нова модель смартфона забезпечуватиме захист криптовалют та файлів з прикріпленими до них незамінними токенами (NFT). У компанії стверджують, що користувачі вже почали розміщувати передзамовлення.

На початках розробки гаджет мав назву OSOM OV1, проте пізніше виробник підписав контракт про співпрацю з компанією, що працює в індустрії криптовалют — Solana. Завдяки цьому змінилася не тільки назва апарату, а й з'явився особливий функціонал, що дає можливість холдерам безпечно керувати своїми діджитал-активами, а саме криптовалютою, альткоїнами та NFT.

Смартфон оснастять ОС Android та встановленим мобільним стеком від Solana, який компанія описує як "фреймворк для Android, що дозволяє розробникам створювати нові мобільні продукти для гаманців та додатків на Solana та створювати "Secure Element" для керування закритими ключами".

[ + – ] Рендер смартфона Solana Saga

На борту смартфона користувачі знайдуть:

8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1,

стільниковий модем Snapdragon X65 5G,

12 ГБ оперативної пам'яті,

512 Гбайт флешпам'яті,

6,55-дюймовий дисплей FHD+ AMOLED із частотою оновлення 120 Гц та яскравістю 700 кд/м2,

16-Мп селфі-камеру із датчиком Sony IMX481,

подвійну основну камеру із сенсорами на 50 млн та 12 млн пікселів,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.0,

контролер NFC,

сканер відбитків пальців,

акумулятор місткістю 4100 мА · год,

бездротову зарядку Qi.

Габарити пристрою становлять 166,2×75,9×7,99 мм, вага — 195 г. Продаватиметься смартфон Solana Saga за ціною $1000.

Раніше ми повідомляли про те, що російська Держдума нав'язуватиме громадянам додатки, які мають імпортозмістити закордонні програмні продукти.