Хороші хакери зламали поганих і повернули проєкту Nomad $9 млн у криптовалюті

Усього було вкрадено цифрових активів на суму $152 млн.

Після злому, який стався 1 серпня цього року, проєкт Nomad втратив у фіатних грошах $152 млн. Проте за кілька днів деяку частину суми отримав назад, про що повідомив у твітері.

П'ять днів тому Nomad, міст який забезпечує перекази між Ethereum, Avalanche, Moonbeam, Evmos і Milkomeda, був зламаний. Унаслідок хакери "в чорних капелюхах" придбали $152 млн, вивівши їх у різних діджитал-валютах на кшталт Ethereum, WBTC, DAI, CQT. За даними PeckShield, що займається гарантуванням кібербезпеки, цифрові активи відправили на 41 гаманець, 7 з яких виявилися ботами, а 6 адрес були пов'язані з хакерами "в білих капелюхах".

Після цього Nomad розпочав власне розслідування, а також створив адресу, на яку попросив повернути гроші. Відомо, що деякі хакери "у білих капелюхах" повернули $3,75 млн у USDC, $2 млн у USDT, $1,4 млн у CQT і $1,2 млн у FRAX. У Nomad відстежили адреси, з яких надійшли кошти, і більшість із них, але не всі, значилися у списку тих, кому відправлено активи після злому. Ймовірно, якась частина коштів надійшла з інших джерел, можливо, внаслідок злому хакерів, які вкрали криптовалюту 1 серпня.

Проєкт обіцяє "залатати" вразливість та залучити правоохоронні органи.

Раніше ми повідомляли про те, що майнінг-компанія зі США змогла заробити на економії електроенергії. Криптодобувачі відключили частину апаратури та надлишок енергії продали назад компанії-постачальнику, щоб забезпечити електрикою 13 тис. будинків. Унаслідок майнери змогли отримати від угоди 9,5 млн доларів.

Писали про те, що біткоїну загрожує ще більший обвал курсу. Принаймні, у цьому певні деякі аналітики та великі інвестори.