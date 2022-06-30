Біткоїн звалиться вдвічі: експерти прогнозують тотальний крах криптовалюти

Курс першої у світі криптовалюти може опуститися нижче за $10 тис. і невідомо, чи зможе він відновитися і повернутися до історичного максимуму. Проте деякі аналітики зберігають оптимізм.

Аналітики побоюються, що курс біткоїну ще не досяг свого дна і його вартість може впасти ще вдвічі. Фокус розбирався, що буде з біткоїном у 2022 році, а також що чекає на власників криптовалюти та майнерів у разі подальшого обвалу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Що з біткоїном: скільки зараз коштує криптовалюта і коли вона досягне дна

Для початку варто розповісти, скільки зараз коштує криптовалюта. Згідно з сервісом Coinmarketcap, станом на 30 червня ціна біткоїну становить $19,3 тис., за останню добу вона впала на 3,43%, а за останні 7 днів — на 5,15%. Як пише аналітичний сайт СoinTelegraph, економічні та технічні індикатори вказують на те, що курс криптовалюти вже досяг свого дна. Однак, судячи з настроїв на фінансовому ринку, криптоінвестори очікують падіння до $10 тис. найближчими тижнями і не поспішають вкладати гроші. Хоча багато трейдерів скептично ставляться до падіння BTC нижче за історичний мінімум 2017 року, недавнє зниження до $17 600 говорить про те, що теперішня фаза зниження курсу біткоїну до долара, так званий "ведмежий ринок", відрізняється від попередніх.

Для розуміння, чому обвалився біткоїн, слід поглянути на "ведмежі" фази у 2013 та 2017 роках. У 2013 році максимальне просідання біткоїнів склало 85% і зайняло 407 днів, у 2017 році курс впав на 84% за 364 дні. Як нещодавно підрахували аналітики з компанії Arcane Research, теперішнє просідання триває вже 229 днів, і зараз максимальне падіння склало 73%.

[ + – ] Графік падіння курсу біткоїну від Arcane Research

"Якщо курс наслідуватиме план цих циклів, то дна він досягне десь наприкінці четвертого кварталу 2022 року, і складе близько $10 тис., хоча завжди існує ймовірність відкату на 85%", — зазначили вони у своєму звіті. — Біткоїн зараз набагато тісніше переплітається з широкими фінансовими ринками, на його продуктивність впливають федеральні органи, вибори в США та фондовий ринок".

Дослідницька компанія Delphi Digital також представила біткоїн-прогноз, що вказує на можливість подальшого обвалу. Експерти кажуть, що з погляду довгострокових змін у структурі ринку незабаром курс має досягти рівня $9,5 тис.-$13,5 тис., якщо просадка від піка до мінімуму становитиме 85%.

[ + – ] Індекс BraveNewCoin для біткоїну (BLX) за місяць

Падіння триває: чи зросте біткоїн і що чекає на криптовалюту в майбутньому

Не всі аналітики песимістично налаштовані стосовно біткоїну. Як пише агентство Bloomberg, відносно стабільна торгівля криптою після того, як 18 червня курс досяг свого мінімуму в $17,5 тис., вселила в трейдерів надію на швидке відновлення ринку, хоча він зазнає тиску з боку центральних банків і втратив довіру інвесторів.

Старший ринковий аналітик компанії Oanda Крейг Ерлам вважає, що відносно стабільні ціни на криптовалюту дещо заспокоїли учасників ринку після потоку негативних заголовків та прогнозів, що з'явилися за останні місяці.

"Я боюся, що найближчими тижнями може з'явитися ще більше (поганих новин, — ред.), і мені цікаво, як вчинить спільнота, враховуючи нездатність підвищити курс понад $20 тис.", — прокоментував аналітик.

Вілл Клементе з Blockware Solutions запевняє у Twitter, що теперішній обвал криптовалют є хорошим шансом для покупців, адже біткоїн торгується набагато нижче за 200-денний тренд і на 3% дешевше за свою сукупну вартість за весь час існування.

Дані Glassnode показують, що 200-тижнева ковзка середня біткоїну, балансова ціна і дельта-ціна в його моделі "ведмежого ринку" збігаються з метрикою 0,6 Mayer Multiple, вказаною Віллом Клементе. Дельта-ціна також вказує, що потенційне дно BTC становить $15,7 тис.

[ + – ] Графік ведмежого ринку біткоїну Фото: Glassnode Insights

Джон Боллінджер, творець популярного торгового індикатора Bollinger Bands, також припускає, що ціна біткоїна вже досягла свого мінімуму в цьому циклі.

Економіст і автор популярної книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі заявив у Twitter, що падіння криптовалюти його анітрохи не лякає, навпаки, він чекає подальшого зниження курсу, щоб вкласти в цей актив ще більше грошей.

"Урок багатого татка: невдахи програють, коли здаються. Люди, які втрачають біткоїни, йдуть. Переможці навчаються на своїх програшах. Я чекаю, коли біткоїн "дістане" до $1,1 тис. Якщо він відновиться, я куплю більше. Якщо ні, я зачекаю, поки невдахи "капітулюють" і підуть, потім куплю ще", — написав він.

Що чекає на майнерів у разі краху біткоїну

Як пише портал Bitcoinist, курс біткоїну безпосередньо впливає на прибуток, який учасники блокчейн-мережі отримують завдяки майнінгу криптовалюти. У зв'язку з падінням багатьом власникам майнінг-ферм довелося продати накопичені активи, щоб звести кінці з кінцями та розплатитися за використану електроенергію. В міру того, як знижується курс, легальні майнери втрачають можливість швидко продати активи за високою ціною.

Багато хто з них отримав чимало прибутку в 2021 році, коли вартість біткоїну стрімко зростала і досягла історичного максимуму в $67 тис. Успіх надихнув велику кількість людей вкладатися в майнінг-ферми, деякі з них взяли кредити на мільйони доларів для покупки обладнання, сподіваючись регулярно виплачувати відсотки та ще й заробляти, але затяжна "ведмежа" фаза зруйнувала всі їхні плани. Передбачається, що багато майнерів-боржників не зможуть вчасно здійснювати платежі та розрахуватися з банками.

[ + – ] Борги майнінгових компаній

Серед компаній, що отримали великі кредити на покупку установок, виділяються Marathon, Riot, Core, Hut 8, Stronghold, Bitfarms, Cleanspark, Argo. Наприклад, Marathon має виплатити ще $260 млн, які зайняла для збільшення свого хешрейту (потужність обладнання для майнінгу) на 600%. На другому місці у списку — Riot, яка заборгувала трохи менше ніж $200 млн.

Незалежно від стрибка курсу, боржники зобов'язані повертати гроші в будь-який спосіб. Вони можуть продати вже здобуті біткоїни за низькою ціною, але це фактично означає банкрутство. Як альтернатива, компанія може оформити ще один короткочасний кредит (зазвичай під більший відсоток) або продати свої нові установки заможнішим конкурентам. Якщо ж майнери не виконують умови договору, то кредитори можуть забрати у них обладнання та продати для відшкодування збитків, що призведе до появи на ринку великої кількості машин та зниження цін на них.

Раніше експерти пояснили, чому падає курс біткоїну нижче за $20 тис. вперше з 2020 року. На тлі падіння багато інвесторів змінюють свою стратегію та переказують кошти в менш ризиковані активи, а криптобіржі втрачають доходи та звільняють співробітників.