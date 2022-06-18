Біткоїн впав нижче за $20 тисяч вперше з листопада 2020 року: експерти пояснили причини

Багато інвесторів вкладають гроші з криптовалют у менш ризиковані активи, а криптобіржі втрачають доходи та звільняють співробітників.

18 червня вартість біткоїну впала нижче за $20 тисяч вперше з листопада 2020 року. Американське видання The New York Times розповіло про причини обвалу та ситуацію на криптовалютному ринку.

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Зараз курс біткоїну коливається на рівні $19 тисяч, його ціна знизилася на 9,6% за добу та на 34% за останній тиждень. За даними аналітиків, останнім часом здешевлення BTC спричинилося через провал двох криптовалютних проєктів Terra-Luna і Celsius, який змусив світову громадськість засумніватися в стабільності всього ринку. З піку минулого листопада біткоїн втратив у капіталізації $900 млрд.

За словами професора бізнес-школи Колумбійського університету в США Р.А Фаррохнії, фахівця з фінансових технологій, масовий продаж BTC показує, наскільки складним та взаємопов'язаним став ринок криптовалют за останні роки. Інвестори переходять на менш ризиковані активи, захоплюючи за собою інших учасників та створюючи каскадний ефект.

"Круговий потік коштів викликає питання про те, чи потребує екосистема людей, які приходитимуть і підтримуватимуть її ззовні", — зазначив експерт.

[ + – ] Курс біткоїну Фото: Скриншот

Інвестиції в біткоїн та інші криптовалюти виросли під час пандемії поряд з іншими ризикованими ставками на такі активи, як невзаємозамінні токени або NFT. Спекуляції викликані регулярними перевірками стимулів, низькими відсотковими ставками за іншими інвестиціями, ажіотажем у соціальних мережах, нудьгою та страхом упущеної вигоди.

Біткоїн розроблений як новий засіб для транзакцій. Цифрова валюта спирається на децентралізовану мережу комп'ютерів, які реєструють кожну транзакцію та записують їх у мережі під назвою блокчейн. Запис не може змінити або проконтролювати ніхто, включаючи уряди. У листопаді 2020 року курс вперше досяг позначки $20 тисяч, яка стала рекордом для криптовалюти. Всього з березня 2020 року по листопад 2021 року її ціна зросла у дванадцять разів, а історичний максимум становив $64 тисячі доларів.

Подорожчання змусило компанії з Волл-Стріт та Fortune 500 звернути увагу на криптовалюти, яких вони раніше уникали. Goldman Sachs та Morgan Stanley оголосили про плани надати заможним клієнтам доступ до криптовалютних фондів. Платіжний сервіс PayPal та його дочірня компанія Venmo створили можливості для торгівлі та покупок за допомогою криптовалюти. Square, ще одна платіжна компанія, придбала BTC на $50 млн і перейменувалася на Block, щоб підкреслити свій зв'язок з біткоїн-технологіями. Багато зірок підживлювали популярність криптовалют, наприклад, акторка Гвінет Пелтроу.

Ставлення до криптовалют змінилося навесні 2022 року на тлі ослаблення фондового ринку, зростання інфляції, звільнення фахівців у сфері технологій та війни в Україні. Інвестори втратили колишню впевненість у своїх криптоінвестиціях і вивели велику кількість грошей із раніше популярних проєктів, останні в результаті розвалилися. Крах наздогнав TerraForm Labs, яка створила TerraUSD, так званий стейблкоїн, чия ціна прирівнювалася до одного долара США, така ж доля спіткала криптобанк Celsius. Обидва не лише втратили мільярди доларів, а й спровокували глобальну криптовалютну кризу.

Раніше у криптовалютній індустрії траплялися падіння курсу, відомі як "криптозими". У ці періоди деякі інвестори закликали купувати біткоїни та інші цифрові валюти, користуючись низькою ціною, але цього разу таких повідомлень не надходить.

"У цій галузі так багато песимізму. Зараз ніхто не впевнений, що варто купувати під час падіння", — зазначив криптоаналітик OANDA Ед Моя.

Активний продаж біткоїнів привів до скорочень штату в компаніях, які донедавна були дуже успішними. У червні біржа Coinbase звільнила 18% у зв'язку зі скороченням доходів та активних користувачів. Кількість робочих місць також зменшили криптокомпанії Gemini, BlockFi та Crypto.com.

Згідно з дослідженням Колумбійської бізнес-школи, за ціною близько $20 тисяч кошти продовжують зберігатися приблизно на половині всіх біткойн-гаманців. На думку Фаррохнії сказав, криптовалюту з 61% адрес не продавали за останні 12 місяців, а це свідчить про те, що багато людей купили криптовалюту просто для зберігання заощаджень.

Раніше аналітики з компанії Glassnode Insights передбачили настання найважчої фази для біткоїну. Курс криптовалюти продовжує знижуватися, а макроекономічні показники говорять про те, що може бути ще гіршим.