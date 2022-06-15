Біткоїн йде на дно: експерти попередили про настання найтяжчої фази

Курс криптовалюти знизився до мінімуму вперше з 2020 року. А макроекономічні показники вказують, що далі ситуація лише погіршуватиметься.

Біткоїн значно подешевшав і переживає найважчу фазу на ринку криптовалют. Аналітики з компанії Glassnode Insights проаналізували ситуацію і спрогнозували, чого чекати далі.

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Як показує сервіс Сoinmarketcap, за останній тиждень вартість біткоїна знизилася на 31,5% і зараз становить трохи більш як $20 тис. Курс криптовалюти впав до цієї позначки вперше з 2020 року, а торги за останні 11 тижнів 10 разів завершувалися його зниженням.

"Багато макроіндикаторів вказують на те, що ринок вступає в найглибшу фазу цього ведмежого циклу. Фундаментальні показники погіршилися, і тепер навіть довгострокові власники зазнають значних втрат", — зазначає Glassnode Insights.

"Ведмежа" фаза — це період, коли активи на ринку різко втрачають у ціні 20% або більше. Як це часто буває, падіння курсу BTC супроводжується несприятливими економічними факторами: показник CPI (індекс споживчих цін) у США виявився вищим за прогнозований рівень (8,6%), а 13 червня стався черговий стрибок прибутковості американських облігацій з терміном погашення від 2 до 10 років що викликало коливання індексу DXY, що показує ставлення долара США до кошика з основних валют

Ціна реалізації біткоїна: ринок йде на дно

Кити (володарі понад 10 тис. BTC) та креветки (менш як 1 BTC) продовжують накопичувати криптовалюту, проте її ціна залишається дуже нестабільною. Біткоїн корелює із традиційними ринками, тому його вартість падає. За словами аналітиків, зараз велику роль відіграє ціна реалізації — середня ціна кожної монети, запропонована на ринку на момент останнього використання в мережі. 13 червня ціна реалізації біткоїна становила $23 430 — курс рідко досягає такого рівня, окрім "темніших" стадій "ведмежого ринку". Останній раз ринок сумарно мав нереалізований збиток у березні 2020 року та наприкінці 2018 року.

[ + – ] Ціна реалізації біткоїна Фото: Glassnode Insights

Аналітики звернули увагу, що ціна біткоїна зараз ледь перевищує загальну вартість наявних токенів, від якої залежить ціна реалізації, а основні показники мережі значно погіршилися. Раніше "ведмежі" фази тривали від 8 до 24 місяців, поки криптовалютний ринок остаточно досягав дна і переходив до зростання.

Найголовніше, що довгострокові власники тепер витрачають криптовалюту з вищою базовою вартістю, ніж люди, які інвестують гроші на короткий термін, але вона приносить дуже мало прибутку. В минулому це сигналізувало про початок фінальної й найболючішої фази видавлювання всіх продавців, що залишилися, на жаль, що супроводжувалася подальшим падінням цін на 40-64%.

MVRV-Z: оманливе благополуччя

Метрика MVRV-Z використовується для визначення, наскільки учасники ринку переоцінюють або недооцінюють актив щодо його "справедливої" вартості, що виражається в різниці між його ринковою та реалізованою капіталізацією. Середні значення (вказані чорною лінією на графіці), зазвичай збігаються з глибоким просіданням під час "ведмежої" стадії. Зараз ринок впав всього на +0,26 одиниці MVRV-Z вище за середнє значення, що історично вважається зоною, сприятливою для покупки криптовалюти. Проте минулі цикли показали, що негативні значення часто зберігаються до завершення "ведмежої" фази і навіть довше — від кількох місяців 2018 року до цілого року 2015-го.

[ + – ] Показник MVR-Z біткоїна Фото: Glassnode Insights

RVT: мережа біткоїна використовується мляво

Ще один важливий показник — відношення реалізованої вартості до обсягу транзакцій (RVT), який порівнює реалізовану капіталізацію із щоденним обсягом розрахунків усередині мережі, що дає уявлення про щоденне використання блокчейн-мережі щодо її внутрішньої вартості (реалізована капіталізація).

[ + – ] Показник RVT біткоїна Фото: Glassnode Insights

Загальні принципи розуміння RVT:

Високі значення та висхідні тренди вказують на погане використання та уповільнення використання всередині мережі.

Низькі значення та низхідні тренди вказують на високе навантаження та сплеск використання всередині мережі.

Стабільні бічні значення вказують на те, що економічна система стійка і перебуває у рівновазі.

Червона смуга на графіці позначить коефіцієнт RVT 80 або вище, що вказує на безплідну активність у мережі внаслідок тривалої "ведмежої" фази. Така ситуація зазвичай витісняє з ринку учасників, які не можуть дозволити собі додаткові витрати. У попередніх циклах недовикористана мережа опускала біткоїн на дно "ведмежого" ринку.

"Якщо використання мережі збільшиться, а RVT вдасться знизитися, це може сигналізувати про покращення фундаментальних показників. Однак, оскільки коефіцієнт RVT тепер знаходиться на найвищому рівні з 2010 року, подальший рух вгору призведе до дещо незвіданої "ведмежої" зони, де оцінка мережі ще "переоціненіша", якщо порівняти з мережевою активністю", — пишуть аналітики.

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