Біткоїн йде на дно: експерти попередили про настання найтяжчої фази
Курс криптовалюти знизився до мінімуму вперше з 2020 року. А макроекономічні показники вказують, що далі ситуація лише погіршуватиметься.
Біткоїн значно подешевшав і переживає найважчу фазу на ринку криптовалют. Аналітики з компанії Glassnode Insights проаналізували ситуацію і спрогнозували, чого чекати далі.
Як показує сервіс Сoinmarketcap, за останній тиждень вартість біткоїна знизилася на 31,5% і зараз становить трохи більш як $20 тис. Курс криптовалюти впав до цієї позначки вперше з 2020 року, а торги за останні 11 тижнів 10 разів завершувалися його зниженням.
"Багато макроіндикаторів вказують на те, що ринок вступає в найглибшу фазу цього ведмежого циклу. Фундаментальні показники погіршилися, і тепер навіть довгострокові власники зазнають значних втрат", — зазначає Glassnode Insights.
"Ведмежа" фаза — це період, коли активи на ринку різко втрачають у ціні 20% або більше. Як це часто буває, падіння курсу BTC супроводжується несприятливими економічними факторами: показник CPI (індекс споживчих цін) у США виявився вищим за прогнозований рівень (8,6%), а 13 червня стався черговий стрибок прибутковості американських облігацій з терміном погашення від 2 до 10 років що викликало коливання індексу DXY, що показує ставлення долара США до кошика з основних валют
Ціна реалізації біткоїна: ринок йде на дно
Кити (володарі понад 10 тис. BTC) та креветки (менш як 1 BTC) продовжують накопичувати криптовалюту, проте її ціна залишається дуже нестабільною. Біткоїн корелює із традиційними ринками, тому його вартість падає. За словами аналітиків, зараз велику роль відіграє ціна реалізації — середня ціна кожної монети, запропонована на ринку на момент останнього використання в мережі. 13 червня ціна реалізації біткоїна становила $23 430 — курс рідко досягає такого рівня, окрім "темніших" стадій "ведмежого ринку". Останній раз ринок сумарно мав нереалізований збиток у березні 2020 року та наприкінці 2018 року.
Аналітики звернули увагу, що ціна біткоїна зараз ледь перевищує загальну вартість наявних токенів, від якої залежить ціна реалізації, а основні показники мережі значно погіршилися. Раніше "ведмежі" фази тривали від 8 до 24 місяців, поки криптовалютний ринок остаточно досягав дна і переходив до зростання.
Найголовніше, що довгострокові власники тепер витрачають криптовалюту з вищою базовою вартістю, ніж люди, які інвестують гроші на короткий термін, але вона приносить дуже мало прибутку. В минулому це сигналізувало про початок фінальної й найболючішої фази видавлювання всіх продавців, що залишилися, на жаль, що супроводжувалася подальшим падінням цін на 40-64%.
MVRV-Z: оманливе благополуччя
Метрика MVRV-Z використовується для визначення, наскільки учасники ринку переоцінюють або недооцінюють актив щодо його "справедливої" вартості, що виражається в різниці між його ринковою та реалізованою капіталізацією. Середні значення (вказані чорною лінією на графіці), зазвичай збігаються з глибоким просіданням під час "ведмежої" стадії. Зараз ринок впав всього на +0,26 одиниці MVRV-Z вище за середнє значення, що історично вважається зоною, сприятливою для покупки криптовалюти. Проте минулі цикли показали, що негативні значення часто зберігаються до завершення "ведмежої" фази і навіть довше — від кількох місяців 2018 року до цілого року 2015-го.
RVT: мережа біткоїна використовується мляво
Ще один важливий показник — відношення реалізованої вартості до обсягу транзакцій (RVT), який порівнює реалізовану капіталізацію із щоденним обсягом розрахунків усередині мережі, що дає уявлення про щоденне використання блокчейн-мережі щодо її внутрішньої вартості (реалізована капіталізація).
Загальні принципи розуміння RVT:
- Високі значення та висхідні тренди вказують на погане використання та уповільнення використання всередині мережі.
- Низькі значення та низхідні тренди вказують на високе навантаження та сплеск використання всередині мережі.
- Стабільні бічні значення вказують на те, що економічна система стійка і перебуває у рівновазі.
Червона смуга на графіці позначить коефіцієнт RVT 80 або вище, що вказує на безплідну активність у мережі внаслідок тривалої "ведмежої" фази. Така ситуація зазвичай витісняє з ринку учасників, які не можуть дозволити собі додаткові витрати. У попередніх циклах недовикористана мережа опускала біткоїн на дно "ведмежого" ринку.
"Якщо використання мережі збільшиться, а RVT вдасться знизитися, це може сигналізувати про покращення фундаментальних показників. Однак, оскільки коефіцієнт RVT тепер знаходиться на найвищому рівні з 2010 року, подальший рух вгору призведе до дещо незвіданої "ведмежої" зони, де оцінка мережі ще "переоціненіша", якщо порівняти з мережевою активністю", — пишуть аналітики.
Нещодавно криптобіржа Binance зупинила виведення коштів у BTC після падіння біткоїна в ціні. Команда пояснила такі заходи проблемними транзакціями з криптовалютою, що зависли у системі.
Писали також, що Сальвадор втратив половину інвестицій у біткоїн через падіння курсу. Тільки за публічними даними країна вклала у криптовалюту понад $100 млн.