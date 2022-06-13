Криптобіржа Binance зупинила виведення коштів у BTC після падіння біткоїну в ціні

У компанії повідомили, що виведення коштів у криптовалюті призупинене через транзакції, що зависли.

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Найбільша криптовалютна біржа Binance зупинила виведення коштів у біткоїнах після того, як BTC впав у ціні. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Команда Binance попередила своїх клієнтів про зупинення виведення коштів у біткоїнах і заявила, що це пов'язано з проблемними транзакціями в системі. Персонал біржі також запевнив, що фахівці вже працюють над розв'язанням цієї проблеми.

"Binance тимчасово призупинила виведення Bitcoin у мережі BTC. Тим часом ви все ще можете виводити BTC в інших мережах", — йдеться в повідомленні компанії.

Пізніше Binance заявили, що технічні проблеми спричинені великою кількістю транзакцій з низькими комісіями, через що платежі перестали доходити до адресатів.

"Висновок BTC в інших мережах (BEP20 і ERC20) залишається доступним у звичайному режимі. Наша команда працює над рішенням, що дозволяє відновити зняття коштів якнайшвидше. Стежте за подальшими оновленнями та термінами. Просимо вибачення за доставлені незручності", — додала пресслужба компанії.

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао підтвердив, що виведення коштів у біткоїнах призупинене через транзакції, що зависли. Спочатку бізнесмен стверджував, що проблему усунуть протягом 30 хвилин, але пізніше опублікував нове повідомлення, в якому заявив, що потрібно більше часу для відновлення звичної роботи біржі.

Варто зазначити, що виведення коштів у біткоїнах на платформі Binance припинене після того, як криптовалюта різко впала в ціні. Вартість BTC впала нижче за позначку $24 тис. — рекордно низький показник з кінця 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня агентство Reuters повідомило про те, що криптобіржа Binance співпрацювала з російськими спецслужбами. За даними журналістів, компанія передавала ФСБ РФ особисті дані своїх клієнтів.

Також повідомляли, що криптобіржа Binance приєдналася до міжнародних санкцій та заблокувала криптовалютні рахунки дітей російських топполітиків.