Криптобиржа Binance остановила вывод средств в BTC после падения биткоина в цене

В компании сообщили, что вывод средств в криптовалюте был приостановлен из-за зависших транзакций.

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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance остановила вывод средств в биткоинах после того, как BTC рухнул в цене. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

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Команда Binance предупредила своих клиентов о приостановлении вывода средств в биткоинах и заявила, что это связано с проблемными транзакциями в системе. Персонал биржи также заверил, что специалисты уже работают над устранением этой проблемы.

"Binance временно приостановила вывод Bitcoin в сети BTC. Тем временем, вы все еще можете выводить BTC в других сетях", — говорится в сообщении компании.

Позже в Binance заявили, что технические проблемы вызваны большим количеством транзакций с низкими комиссиями, из-за чего платежи перестали доходить до адресатов.

"Вывод BTC в других сетях (BEP20 и ERC20) остается доступным в обычном режиме. Наша команда работает над решением, позволяющим возобновить снятие средств как можно скорее. Следите за дальнейшими обновлениями и сроками. Приносим извинения за доставленные неудобства", — добавила пресс-служба компании.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что вывод средств в биткоинах был приостановлен из-за зависших транзакций. Сперва бизнесмен утверждал, что проблему устранят в течение 30 минут, но позже опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что потребуется больше времени для возобновления привычной работы биржи.

Стоит отметить, что вывод средств в биткоинах на платформе Binance был приостановлен после того, как криптовалюта резко упала в цене. Стоимость BTC рухнула ниже отметки в $24 тыс. — рекордно низкий показатель с конца 2020 года.

Напомним, в конце апреля агентство Reuters сообщило о том, что криптобиржа Binance сотрудничала с российскими спецслужбами. По данным журналистов, компания передавала ФСБ РФ личные данные своих клиентов.

Также сообщалось, что криптобиржа Binance присоединилась к международным санкциям и заблокировала криптовалютные счета детей российских топ-политиков.