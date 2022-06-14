Сальвадор втратив половину інвестицій в біткоїн через падіння курсу, — Reuters

За інформацією журналістів, публічно розкриті покупки країни на суму понад $100 млн упали більше ніж на 50%.

Станом на вчора розмір інвестицій влади Сальвадора в біткоїн впав через падіння курсу. Про це повідомляє Reuters.

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10 покупок, які раніше оголошував президент Наїб Букеле, мають ринкову вартість понад $51 млн. При цьому найбільша покупка — 420 біткоїнів, ціною понад $59 тисяч за монету — втратила майже 63% від своєї вартості.

При цьому Букеле кілька разів зазначав у твіттері, що Сальвадор купив так зване "падіння" — термін, який використовують трейдери для позначення того, що вони скористалися коливанням ціни задля отримання швидкого прибутку.

Президент Сальвадору зазначив, що одним з таких "падінь" було куплено 420 біткоїнів на загальну суму понад 25 млн доларів. Нині вони коштують $9,5 млн.

За даними агентства кредитного рейтингу DBRS Morningstar суми, як інвестиції, так і збитки, складають невелику частину від 3,65 млрд доларів, які Сальвадор тримав у валютних резервах станом на минулий місяць.

У Сальвадорі мали виплатити кожному жителю по $30 у біткоїнах для вливання грошей до бюджету. Цей проєкт передбачав використання біткоїну у якості платіжного засобу. Запуск криптогаманця планувався на 7 вересня 2021 року. Проте того ж дня національна біткоїн-система Сальвадору впала. Це сталося через скарги користувачів на проблеми з встановленням. Букеле тоді зазначив, що "проблема відносно нескладна", але вона вимагає відключення всієї системи.

Незабаром після цього у Сальвадорі почалися протести проти BTC. Люди боялися втратити контроль над своїми фінансами, оскільки ця криптовалюта сильно коливається і люди не можуть її контролювати.