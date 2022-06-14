Сальвадор потерял половину инвестиций в биткоин из-за падения курса, — Reuters

По информации журналистов, публично раскрытые покупки страны на сумму свыше $100 млн упали более чем на 50%.

По состоянию на вчера размер инвестиций власти Сальвадора в биткоин упал из-за падения курса. Об этом сообщает Reuters.

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10 покупок, которые ранее объявлял президент Наиб Букеле, имеют рыночную стоимость свыше $51 млн. При этом самая большая покупка — 420 биткоинов, ценой свыше $59 тысяч за монету — потеряла почти 63% своей стоимости.

При этом Букеле несколько раз отмечал в твиттере, что Сальвадор купил так называемое "падение" — термин, используемый трейдерами для обозначения того, что они воспользовались колебанием цены для получения быстрой прибыли.

Президент Сальвадора отметил, что одним из таких "падений" было куплено 420 биткоинов на общую сумму более 25 млн долларов. В настоящее время они стоят $9,5 млн.

По данным агентства кредитного рейтинга DBRS Morningstar суммы как инвестиций, так и убытков составляют небольшую часть от 3,65 млрд долларов, которые Сальвадор держал в валютных резервах по состоянию на прошлый месяц.

В Сальвадоре должны были выплатить каждому жителю по $30 в биткоинах для вливания денег в бюджет. Этот проект предусматривал использование биткоина в качестве платежного средства. Запуск криптогаманца планировался на 7 сентября 2021 года. Однако в тот же день национальная биткоин-система Сальвадора упала. Это произошло из-за жалобы пользователей на проблемы установки. Букеле отметил, что "проблема относительно несложная", но она требует отключения всей системы.

Вскоре после этого в Сальвадоре начались протесты против BTC. Люди боялись потерять контроль над своими финансами, поскольку эта криптовалюта сильно колеблется, и люди не могут ее контролировать.