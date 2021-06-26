В Сальвадоре каждому жителю выплатят по $30 в биткоинах для прилива денег в экономику

Пользователи смогут получить деньги на криптокошелек через приложение, которая также позволяет переводить биткоины в доллары и наоборот.

Власти Сальвадора решили выплатить каждому совершеннолетнему гражданину по 30 долларов в биткоинах. О таком проекте президент страны Найиб Букеле рассказал во время пресс-конференции, его цитирует пресс-служба в Twitter.

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Правительство готовится запустить государственный криптокошелек Chivo, на который и будут переводить криптовалюту. Чтобы получить деньги, жителю Сальвадора необходимо будет скачать специальное приложение. В нем есть специальная кнопка, с помощью которой пользователь может быстро конвертировать средства из долларов в биткоины и наоборот.

"С помощью стимула в размере $30 в биткоине мы хотим, чтобы население использовало эту систему в качестве законного платежного средства, чтобы обеспечить прилив денег в экономику и помочь экономическому росту страны", — заявил Найиб Букеле.

[ + – ] Президент Сальвадора Найиб Букеле на пресс-конференции Фото: Пресс-служба президента Сальвадора

Президентская команда подчеркнула, что проект полностью добровольный. Более того, после запуска криптокошелька, запланированного на 7 сентября, все операции с наличными будут осуществляться в долларах. В то же время Букеле уверен, что закон о легализации криптовалют откроет Сальвадор для всего мира и принесет много пользы.

Телеведущий Yahoo Finance Зак Гусман отметил в Twitter, что правительству Сальвадора придется потратить на проект 195 миллионов долларов, чтобы обеспечить криптовалютой на 30 долларов все взрослое население страны, которое составляет около 6,5 миллионов человек.

Ранее Сальвадор стал первой страной мира, которая решила узаконить криптовалюту. 9 июня биткоин здесь признали официальным платежным средством. По словам президента Букеле, это значительно упростит денежные переводы для граждан, живущих за границей.

Недавно стало известно, Сальвадор планирует наладить майнинг биткоинов с помощью вулканов. Президент Найиб Букеле поручил государственной энергетической компании снабдить предприятия по добыче биткоинов дешевой геотермальной энергией, которую смогут использовать для запуска компьютерных систем.