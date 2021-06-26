У Сальвадорі кожному жителю виплатять по $ 30 в біткоїнах для припливу грошей в економіку

Користувачі зможуть отримати гроші на кріптокошелек через додаток, яка також дозволяє переводити біткоїни в долари і навпаки.

Влада Сальвадора вирішили виплатити кожному повнолітньому громадянинові по 30 доларів в біткоїнах. Про такому проекті президент країни Найіб Букеле розповів під час прес-конференції, його цитує прес-служба в Twitter.

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Уряд готується запустити державний кріптокошелек Chivo, на який і будуть переводити криптовалюта. Щоб отримати гроші, жителю Сальвадора необхідно буде завантажити спеціальний додаток. У ньому є спеціальна кнопка, за допомогою якої користувач може швидко конвертувати кошти з доларів в біткоіни і навпаки.

"За допомогою стимулу в розмірі $ 30 в біткоіни ми хочемо, щоб населення використовувало цю систему в якості законного платіжного засобу, щоб забезпечити приплив грошей в економіку і допомогти економічному зростанню країни", — заявив Найіб Букеле.

[ + – ] Президент Сальвадору Найіб Букела на прес-конференції Фото: Прес-служба президента Сальвадора

Президентська команда підкреслила, що проект повністю добровільний. Більш того, після запуску кріптокошелька, запланованого на 7 вересня, всі операції з готівкою будуть здійснюватися в доларах. У той же час Букела впевнений, що закон про легалізацію криптовалюта відкриє Сальвадор для всього світу і принесе багато користі.

Телеведучий Yahoo Finance Зак Гусман відзначив в Twitter, що уряду Сальвадора доведеться витратити на проект 195 мільйонів доларів, щоб забезпечити криптовалюта на 30 доларів все доросле населення країни, яке становить близько 6,5 мільйонів чоловік.

Раніше Сальвадор став першою країною світу, яка вирішила узаконити криптовалюту. 9 червня біткоїни тут визнали офіційним платіжним засобом. За словами президента Букеле, це значно спростить грошові перекази для громадян, які живуть за кордоном.

Нещодавно стало відомо, Сальвадор планує налагодити Майнінг біткоіни за допомогою вулканів. Президент Найіб Букеле доручив державної енергетичної компанії забезпечити підприємства з видобутку біткоіни дешевої геотермальної енергією, яку зможуть використовувати для запуску комп'ютерних систем.