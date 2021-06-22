Впереди планеты всей. Сальвадор планирует наладить майнинг биткоинов с помощью вулканов

Страна первой в мире узаконила криптовалюту, а также собирается сделать ее майнинг дешевым и чистым.

В июне 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая сделала биткоин законным платежным средством. Вскоре после этого президент Найиб Букеле поручил государственной энергетической компании снабдить предприятия по добыче биткоинов дешевой и чистой энергией, получаемой из вулканов на территории страны. Об этом сообщает Big Think.

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Крипто-майнинг происходит посредством невероятно сложных математических задач на компьютерах. Весь процесс является невероятно энергоемким, по оценкам исследователей из Кембриджского университета, майнинг одного лишь биткоина потребляет больше электроэнергии, чем Аргентина.

Большая часть этой электроэнергии вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива, выделяющего углерод. В настоящее время добыча биткоинов производит около 36,95 мегатонн СО2 в год.

9 июня Сальвадор стал первой страной в мире, сделавшей биткоин законным платежным средством, а это значит, что компании теперь обязаны принимать криптовалюту в качестве платежей, а граждане могут использовать биткоин для оплаты налогов.

День спустя, президент Сальвадора написал в Twitter, что поручил государственной геотермальной электроэнергетической компании составить план по обеспечению предприятий по майнингу "очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой энергией с нулевыми выбросами".

Геотермальная энергетика производится путем улавливания тепла от самой Земли. В Сальвадоре это тепло исходит от вулканов, и примерно две трети их энергетического потенциала в настоящее время не используется.

Решение Сальвадора сделать биткоин законным платежным средство может стать выигрышным как для криптовалюты, так и для самой страны.

Сальвадор – одна из беднейших стран Северной Америки. Если Сальвадор начнет эксплуатировать объекты по добыче биткоинов, работающие на чистой и дешевой геотермальной энергии, он может стать глобальным центром майнинга.

Пока неизвестно, перейдут ли сальвадорцы полностью на биткоин, который остается достаточно нестабильным, или же совместят его с имеющимся платежным средством – долларом США.

Также пока неизвестно, насколько осуществим план президента Сальвадора по использованию энергии вулканов, но судя по всему, долго ждать не придется.

Недавно Букеле написал в Twitter, что национальная геотермальная энергетическая компания уже вырыла новую скважину и проектирует вокруг нее "горнодобывающий центр".