Попереду планети всієї. Сальвадор планує налагодити майнінг біткоїнів за допомогою вулканів

Країна першою у світі узаконила криптовалюту, а також збирається зробити її майнінг дешевим і чистим.

У червні 2021 року Сальвадор став першою країною в світі, яка зробила біткоіни законним платіжним засобом. Незабаром після цього президент Найїб Букела доручив державній енергетичній компанії забезпечити підприємства з видобутку біткоїнів дешевою і чистою енергією, одержуваною з вулканів на території країни. Про це повідомляє Big Think.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Крипто-майнінг відбувається за допомогою неймовірно складних математичних задач на комп'ютерах. Весь процес є неймовірно енергоємним, за оцінками дослідників з Кембриджського університету, майнінг одного лише біткоїна споживає більше електроенергії, ніж Аргентина.

Велика частина цієї електроенергії виробляється за рахунок спалювання викопного палива, що виділяє вуглець. Зараз видобуток біткоїнів виробляє близько 36,95 мегатонн СО2 на рік.

9 червня Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила біткоїни законним платіжним засобом, а це означає, що компанії тепер зобов'язані приймати криптовалюту як платежі, а громадяни можуть використовувати біткоїни для оплати податків.

Наступного дня президент Сальвадору написав у Twitter, що доручив державній геотермальній електроенергетичній компанії скласти план по забезпеченню підприємств по майнінгу "дуже дешевою, 100% чистою, 100% відновлюваною енергією з нульовими викидами".

Геотермальна енергетика виробляється шляхом уловлювання тепла від самої Землі. У Сальвадорі це тепло виходить від вулканів, і приблизно дві третини їх енергетичного потенціалу зараз не використовується.

Рішення Сальвадора зробити біткоїн законним платіжним засобом може стати виграшним як для криптовалюти, так і для самої країни.

Сальвадор — одна з найбідніших країн Північної Америки. Якщо Сальвадор почне експлуатувати об'єкти з видобутку біткоїнів, що працюють на чистій і дешевій геотермальній енергії, він може стати глобальним центром майнінгу.

Поки невідомо, чи перейдуть сальвадорці повністю на біткоїн, який залишається досить нестабільним, або ж поєднають його з наявним платіжним засобом — доларом США.

Також поки невідомо, наскільки здійснимий план президента Сальвадора з використання енергії вулканів, але судячи з усього, довго чекати не доведеться.

Нещодавно Букела написав у Twitter, що національна геотермальна енергетична компанія вже вирила нову свердловину і проектує навколо неї "гірничодобувний центр".