В Сальвадоре жгут биткоины: люди продолжают протестовать против крипты и президента
В стране, которая недавно делала BTC официальной валютой, не стихают протестные акции — люди боятся утратить всякий контроль над своими финансами.
В среду в ходе акций протеста против президента Сальвадора Найиба Букеле тысячи людей собрались на улицах столицы Эль Сальвадора.
Об этом сообщает издание euronews.com.
Противники политики президента Букеле говорят, что он слишком сильно сконцентрировал власть и ослабил независимость судебной системы страны. "Пришло время защитить демократию", — сказал один из протестующих, бывший судья Верховного суда Сидни Бланко. "Мы устали от такого количества нарушений Конституции".
Участники марша в Сан-Сальвадоре также выразили протест против спорного решения Букеле сделать биткойн официальной валютой в Сальвадоре. Правительство запустило "Chivo", национальный цифровой кошелек для токена, 7 сентября 2021 года, но старт был омрачен системными ошибками и частыми сбоями.
Раздосадованные демонстранты атаковали новые банкоматы Chivo, предназначенные для обработки биткойн-транзакций, — как минимум одна машина была подожжена.
"Они говорят, что этот акт "вандализма" был делом рук "провокаторов", но вандализм они совершали во время всех своих демонстраций", — написал президент Букеле в Twitter.
Издание отмечает, что банкоматы не работали большую часть времени с момента их установки. Информагентство AP пишет, что такая ситуация сложилась из-за сбоев в системе Chivo, которая оказалась перегруженной количеством запросов от сальвадорцев, желающих воспользоваться бонусом в $30, обещанных президентом в качестве стимула для перехода на BTC.
"Мы знаем, что эта криптовалюта сильно колеблется. Ее стоимость меняется каждую секунду, и мы не сможем ее контролировать", — сказал Рейтер Стэнли Кинтерос, член профсоюза работников Верховного суда. Биткойн действительно часто подвержен резким колебаниям в цене, что ограничивает функциональность токена в качестве официальной валюты. Цена криптовалюты упала на 11,1% 7 сентября, в день, когда Сальвадор принял ее в качестве законного платежного средства. В августе протестующие на демонстрации против принятия биткойнов подняли плакаты с надписью "Букеле, мы не хотим BTC" и "Нет коррупции и отмыванию денег".
Закон страны о биткойнах, принятый подавляющим большинством участников конгресса Сальвадора в июне, требует, чтобы все предприятия, технологически способные принимать токены в качестве оплаты. Частные лица не обязаны владеть им или использовать его.
Но не все государства столь оптимистично настроены по отношению к самой популярной криптовалюте мира. Ранее мы сообщали о том, что бизнесмен Рэй Далио назвал причины, по которым власти могут буквально избавиться от биткоина.