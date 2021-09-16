В Сальвадоре жгут биткоины: люди продолжают протестовать против крипты и президента

В стране, которая недавно делала BTC официальной валютой, не стихают протестные акции — люди боятся утратить всякий контроль над своими финансами.

В среду в ходе акций протеста против президента Сальвадора Найиба Букеле тысячи людей собрались на улицах столицы Эль Сальвадора.

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Об этом сообщает издание euronews.com.

Противники политики президента Букеле говорят, что он слишком сильно сконцентрировал власть и ослабил независимость судебной системы страны. "Пришло время защитить демократию", — сказал один из протестующих, бывший судья Верховного суда Сидни Бланко. "Мы устали от такого количества нарушений Конституции".

Участники марша в Сан-Сальвадоре также выразили протест против спорного решения Букеле сделать биткойн официальной валютой в Сальвадоре. Правительство запустило "Chivo", национальный цифровой кошелек для токена, 7 сентября 2021 года, но старт был омрачен системными ошибками и частыми сбоями.

Раздосадованные демонстранты атаковали новые банкоматы Chivo, предназначенные для обработки биткойн-транзакций, — как минимум одна машина была подожжена.

"Они говорят, что этот акт "вандализма" был делом рук "провокаторов", но вандализм они совершали во время всех своих демонстраций", — написал президент Букеле в Twitter.

Издание отмечает, что банкоматы не работали большую часть времени с момента их установки. Информагентство AP пишет, что такая ситуация сложилась из-за сбоев в системе Chivo, которая оказалась перегруженной количеством запросов от сальвадорцев, желающих воспользоваться бонусом в $30, обещанных президентом в качестве стимула для перехода на BTC.

"Мы знаем, что эта криптовалюта сильно колеблется. Ее стоимость меняется каждую секунду, и мы не сможем ее контролировать", — сказал Рейтер Стэнли Кинтерос, член профсоюза работников Верховного суда. Биткойн действительно часто подвержен резким колебаниям в цене, что ограничивает функциональность токена в качестве официальной валюты. Цена криптовалюты упала на 11,1% 7 сентября, в день, когда Сальвадор принял ее в качестве законного платежного средства. В августе протестующие на демонстрации против принятия биткойнов подняли плакаты с надписью "Букеле, мы не хотим BTC" и "Нет коррупции и отмыванию денег".

Закон страны о биткойнах, принятый подавляющим большинством участников конгресса Сальвадора в июне, требует, чтобы все предприятия, технологически способные принимать токены в качестве оплаты. Частные лица не обязаны владеть им или использовать его.

Но не все государства столь оптимистично настроены по отношению к самой популярной криптовалюте мира. Ранее мы сообщали о том, что бизнесмен Рэй Далио назвал причины, по которым власти могут буквально избавиться от биткоина.