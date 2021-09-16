"Власти найдут способ "убить" биткоин": миллиардер Рэй Далио назвал возможную причину краха крипты

Массовый успех BTC заставляет правительства искать способы для его контроля, при этом криптовалюта потеряет главное преимущество — независимость.

Основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал условие, при котором органы власти решатся уничтожить биткоин.

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Миллиардер поделился своими мыслями в интервью американскому телеканалу CNBC.

По его словам, государственные регуляторы попытаются получить контроль над биткоином и "убить" его независимость, если успех криптовалюты продолжит набирать обороты. Бизнесмен уверен, что у властей есть способы сделать это.

"Я думаю, что в конце концов, если он станет действительно успешным, они убьют его", — отметил предприниматель. — "У вас есть Сальвадор, который принимает его [BTC], и у вас есть Индия и Китай, которые избавляются от него. И есть Соединенные Штаты, говорящие о том, как его регулировать и контролировать".

[ + – ] Рэй Далио во время интервью для CNBC Фото: Скриншот

Сальвадор стал первой страной, признавшей биткоин платежным средством на государственном уровне, тогда как в Индии готовят закон о запрете криптовалют, а Китай уже запретил майнинг. Регулирующие органы США усилили надзор за криптовалютой на фоне сильных скачков курса на спекулятивных рынках. 14 сентября председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что главный регулирующий орган Уолл-стрит работает сверхурочно, разрабатывая набор новых правил для защиты криптовалютных инвесторов.

Миллиардер подчеркнул, что сейчас биткоин не имеет внутренней стоимости, а значит лишен фундаментальной и объективной ценности. Впрочем, он все еще признает криптовалюту хорошей альтернативной деньгам. Рэй Далио добавил, что хранит некую сумму в биткоинах, но значительно меньшую, чем вложил в золото.

"В исторической перспективе есть так много вещей, которые не имели внутренней ценности и считались ценными. А потом интерес к ним повышался и снижался. Может случиться как одно, так и другое. Вы просто должны знать, что это такое. В Голландии это могут быть тюльпаны", — подчеркнул инвестор.

Несмотря на временные просадки волатильности, в последнее время биткоин демонстрирует значительный рост. За последние 12 месяцев самый популярный токен подорожал более чем в 4 раза, сейчас он стоит около $47,5 тыс. Весной 2021 года криптовалюта преодолела отметку в $60 тыс.

Ранее центральные банки Европы предсказали крах биткоина. Глава шведского Sveriges Riksbank Стефан Ингвес сравнил криптовалюту с торговлей почтовыми марками, которые могут принести инвестору деньги, но сами по себе не являются ценностью. Он добавил, что платежные средства не могут долго существовать без поддержки со стороны государства.

Писали также, что биткоин резко обвалился после признания его официальной валютой в Сальвадоре. Стоимость криптовалюты упала на 17% (c 52 912 до $43 050).