Биткоин резко обвалился на фоне признания его официальной валютой в Сальвадоре

7 сентября вступил в силу о признании страной биткоина в качестве официального платежного средства. Власти государства активно скупают криптовалюту.

Стоимость самой популярной криптовалюты мира биткоина во вторник, 7 сентября, упала на целых 17% до самого низкого уровня за месяц на фоне информации о том, что сегодня эта цифровая валюта стала официальной в Сальвадоре наряду с американским долларом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным журналистов, в течение суток вторника биткойн всего за один час обвалился на 10% до 43 050 долларов за единицу. При этом накануне валюта достигала показателя в 52 912 долларов.

Эксперты крипторынка утверждают, что такое сильное снижение котировок связано с тем, что криптовалюта сталкивается с "одним из самых больших испытаний за свою 12-летнюю историю", когда Сальвадор стал первой страной мира, признавшей ее в качестве легального платежного средства.

В это время пользователи социальных сетей, таких как Twitter и Reddit, активно обсуждали возможность массовой покупки биткоина на сумму 30 долларов 7 сентября, чтобы отметить вступление в силу закона об этой криптовалюте в Сальвадоре.

"Как энтузиасты, так и недоброжелатели криптовалют следят за экспериментом, чтобы увидеть, хочет ли значительное количество людей совершать сделки с биткойном, когда он циркулирует вместе с долларом США, и приносит ли он какую-либо пользу обедневшей центральноамериканской нации", — говорится в публикации.

При этом аналитики допустили, что если эксперимент пройдет успешно, другие государства могут последовать примеру Сальвадора.

Тем временем президент этой страны Найб Букеле сообщил, что власти закупили уже 550 биткоинов. По состоянию на 19:45 по киевскому времени, эта сумма равна 25 миллионам долларов. Котировки криптовалюты к этому моменту составили 46 988 за единицу биткоина.

Напомним, ранее лидер Сальвадора анонсировал, что каждый совершеннолетний гражданин получит по 30 долларов в биткоином через национальный криптокошелек Chivo с целью стимуляции экономики.

Также мы писали, что страна планирует наладить добычу биткоина при помощи вулканов.