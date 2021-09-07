Біткоїн різко обвалився на тлі визнання його офіційною валютою в Сальвадорі

7 вересня набув чинності про визнання країною біткоїна в якості офіційного платіжного засобу. Влада держави активно скуповує криптовалюту.

Вартість найпопулярнішої криптовалюти світу біткоїна у вівторок, 7 вересня, впала на цілих 17% до найнижчого рівня за місяць на тлі інформації про те, що сьогодні ця цифрова валюта стала офіційною в Сальвадорі поряд із американським доларом. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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За даними журналістів, протягом доби вівторка біткоїн всього за одну годину обвалився на 10% до 43 050 доларів за одиницю. При цьому напередодні валюта досягала показника в 52 912 доларів.

Експерти крипторинку стверджують, що таке сильне зниження котувань пов'язане з тим, що криптовалюта стикається з "одним із найбільших випробувань за свою 12-річну історію", коли Сальвадор став першою країною світу, яка визнала її легальним платіжним засобом.

У цей час користувачі соціальних мереж, таких як Twitter і Reddit, активно обговорювали можливість масової покупки біткоїнів на суму 30 доларів 7 вересня, щоб відзначити вступ у силу закону про цю криптовалюту в Сальвадорі.

"Як ентузіасти, так і недоброзичливці криптовалюти стежать за експериментом, щоб побачити, чи хоче значна кількість людей здійснювати операції з біткоїном, коли він циркулює разом із доларом США, і чи приносить він яку-небудь користь збіднілій центральноамериканській нації", — йдеться в публікації .

При цьому аналітики припустили, що якщо експеримент пройде успішно, інші держави можуть наслідувати приклад Сальвадору.

Тим часом президент цієї країни Найбі Букела повідомив, що влада закупила вже 550 біткоїнів. Станом на 19:45 за київським часом, ця сума дорівнює 25 мільйонам доларів. Котування криптовалюти до цього моменту склали 46 988 за одиницю біткоїна.

Нагадаємо, раніше лідер Сальвадору анонсував, що кожен повнолітній громадянин отримає по 30 доларів у біткоїнах через національний криптогаманець Chivo з метою стимуляції економіки.

Також ми писали, що країна планує налагодити видобуток біткоїнів за допомогою вулканів.